Обзор изменений графика релизов на неделе 16-22 февраля 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

22 февраля 2026

«Сказка о потерянном времени», «Садко», триллер со Стивеном Грэмом и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила на 12 ноября семейный фильм СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ. Комедия СКУФ, в свою очередь, временно выбыла из прокатной сетки – ее релиз был намечен на 16 апреля.

Кинокомпания СТВ назвала дату выхода сказки САДКО – картина дебютирует в кинопрокате 8 марта 2028 года.

«Вольга» поставила на 19 марта триллер НА ЦЕПИ. Главные роли в картине исполнили Стивен Грэм, Андреа Райзборо и Энсон Бун.

Три новинки анонсировало «Наше кино» – ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (11 июня), ЛЕГЕНДА О ПОЮЩЕМ КИТЕ (25 июня) и ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ (9 июля). Семейная лента СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ переместилась с 16 апреля на 10 декабря, а ее место заняла сказка ПЕТРУШКА, релиз которой был ранее намечен на 2 апреля. Хоррор ОМЕН. ОБЛИЧИЕ ДЬЯВОЛА сдвинулся с 9 апреля на 28 мая, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА – с 11 июня на 15 октября, ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ – со 2 на 23 июля, а СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2 – с 27 августа на 29 октября. Помимо этого, три проекта компании временно покинули график: ВИННИ-ПУХ. КРОВЬ И МЕД 3 (28 мая), ПЕРНАТЫЙ ПЬЕР (17 сентября) и ВОЛШЕБНЫЕ КОНЬКИ (10 декабря).

«Экспонента Фильм» передвинула релиз семейной картины МОМО с 26 февраля на 4 июня.

«Иноекино» покажет на больших экранах ленту Микеланджело Антониони КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ в новой 4K-реставрации. Фильм с Ричардом Харрисом и Моникой Витти появится на экранах с 9 апреля.

«Парадиз» убрал из прокатной сетки вестерн ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2. Новая режиссерская работа Кевина Костнера должна дебютировать в кинотеатрах 4 июня.

Cinema Park Distribution заявила две новинки – ПРОКЛЯТЫЙ РЫЦАРЬ (23 апреля) и ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ (7 мая). Также компания перевыпустит в прокат ПРИКОСНОВЕНИЕ Альберта Мкртчяна (12 марта), который считается одним первых хорроров, снятых в постсоветской России.

Фото: кадр из фильма НА ЦЕПИ

