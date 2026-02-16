top banner
Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о Царе Салтане» соберет полтора миллиарда»

Автор: Никита Никитин

16 февраля 2026

Фильм показал лучший старт для отечественного кино за пределами Нового года

Согласно данным ЕАИС на 00:00 (мск) 16 февраля, стартовые кассовые сборы ленты СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK) составили 665,2 млн рублей. Таким образом, экранизация произведения Александра Сергеевича Пушкина показала лучший старт в истории отечественного кинопроката для российских фильмов, выходивших за пределами новогодних праздников. За первые четыре дня картину посмотрело более 1,5 млн зрителей. 

Тина Канделаки в разговоре с БК призналась, что изначально ожидала от проекта хороших сборов: «У картины был очевидный потенциал вырваться в лидеры. Однако с рекордами всегда лотерея, и то, что мы поставили новый, безусловно, – большая победа для всего российского кино. Необходимо дождаться финального счета на табло, но у СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ отличные перспективы. Абсолютно точно картина соберет полтора миллиарда. А дальше все зависит от множества обстоятельств, в том числе и погоды, и покупательной способности, и «сарафана». Кто-то из великих сказал: если хотите понять русский язык, прочитайте «Сказку о царе Салтане». То есть эта невероятная сказка Александра Сергеевича Пушкина несет культурный код русского человека. Это одно из тех произведений, которое любой русский человек знает и хотел бы увидеть в кино. А визуализация бережно отнеслась к величайшему тексту Пушкина, поэтому зрители так хорошо приняли картину». 

Фильм

Дата старта

Стартовые сборы, млн рублей

Количество зрителей, млн
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 12.02.26 665,180 1,547
ЛЕД 2 14.02.20 579,802 2,192
ВИЙ 30.01.14 579,442 1,994
БАТЯ 2. ДЕД 03.04.25 545,474 1,255
ЛЕД 3 14.02.24 511,406 1,381

 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

