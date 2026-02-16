Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о Царе Салтане» соберет полтора миллиарда»
Фильм показал лучший старт для отечественного кино за пределами Нового года
Согласно данным ЕАИС на 00:00 (мск) 16 февраля, стартовые кассовые сборы ленты СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK) составили 665,2 млн рублей. Таким образом, экранизация произведения Александра Сергеевича Пушкина показала лучший старт в истории отечественного кинопроката для российских фильмов, выходивших за пределами новогодних праздников. За первые четыре дня картину посмотрело более 1,5 млн зрителей.
Тина Канделаки в разговоре с БК призналась, что изначально ожидала от проекта хороших сборов: «У картины был очевидный потенциал вырваться в лидеры. Однако с рекордами всегда лотерея, и то, что мы поставили новый, безусловно, – большая победа для всего российского кино. Необходимо дождаться финального счета на табло, но у СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ отличные перспективы. Абсолютно точно картина соберет полтора миллиарда. А дальше все зависит от множества обстоятельств, в том числе и погоды, и покупательной способности, и «сарафана». Кто-то из великих сказал: если хотите понять русский язык, прочитайте «Сказку о царе Салтане». То есть эта невероятная сказка Александра Сергеевича Пушкина несет культурный код русского человека. Это одно из тех произведений, которое любой русский человек знает и хотел бы увидеть в кино. А визуализация бережно отнеслась к величайшему тексту Пушкина, поэтому зрители так хорошо приняли картину».
|
Фильм
|
Дата старта
|
Стартовые сборы, млн рублей
|Количество зрителей, млн
|СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
|12.02.26
|665,180
|1,547
|ЛЕД 2
|14.02.20
|579,802
|2,192
|ВИЙ
|30.01.14
|579,442
|1,994
|БАТЯ 2. ДЕД
|03.04.25
|545,474
|1,255
|ЛЕД 3
|14.02.24
|511,406
|1,381
Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
