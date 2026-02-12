На CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся дискуссии о детском и анимационном контенте

Обсудят приоритеты онлайн-платформ и телеканалов в анимации, тренды потребления детского контента

17 февраля в рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся две сессии, посвященные детскому и анимационному контенту.

На панельной дискуссии «Российская анимация на платформах и телеканалах: чего хотят дистрибуторы?» обсудят приоритеты онлайн-платформ и телеканалов в работе с анимационными проектами, роль оригинального контента на площадках, а также финансовые модели взаимодействия правообладателей с платформами и телеканалами в ближайшие 3–5 лет. Также поговорят о том, как студиям адаптироваться к новым условиям и планировать запуск проектов, возможные форматы взаимодействия, учитывающие интересы всех участников.

Модератором выступит Илья Попов, президент Ассоциации анимационного кино, председатель совета директоров ГК «Рики». К участию приглашены Марина Пикулева (Mediascope), Максим Филатов (КИОН), Мария Дворядкина («Мультиландия»), Татьяна Цыварева (телеканалы «Карусель», «МУЛЬТ»), Дарья Ильина (телеканал «О!»), Анна Тимохович (Okko), Яна Орлова («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка»), Ольга Лукьянова («Фэмили Медиа Брэндс»). Панельная дискуссия состоится при поддержке Ассоциации анимационного кино (ААК), партнерами выступят телеканалы «О!» и «Мультиландия».

Сессия «Как успеть за нашими детьми: новые тренды потребления детского контента» будет состоять из трех тематических блоков: «Исследования и нейропсихологи», «Производители и дистрибьюторы контента», «Геймификация и инструменты маркетинга».

Модератором выступит Юлия Кукушкина, директор департамента стратегической аналитики киностудии «Союзмультфильм». К участию приглашены Анастасии Рыбкина (АНО «Агентство креативных индустрий»), Марина Лучина (IPSOS Russia), Егор Брус (Wanta Group), Альбина Мухаметзянова («ЯРКО»), Светлана Федорова («Союзмультфильм»), Дарья Алешичева (телеканал «Мультиландия»), Наталья Иванова-Достоевская (CG-агрегатор «Студия и Достоевская» и ИИ-видеопродакшн «На нейронках»), Иван Шаров (Okko), Илья Круглый (Okko).

Регистрация на деловую программу доступна на сайте мероприятия.

Фото: пресс-служба форума