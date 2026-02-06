Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год

В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 85 картин

Российская академия кинематографических искусств представила лонг-лист премии «Ника» за 2025 год.

В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 85 картин. Среди них ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, СВОДИШЬ С УМА, ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, АГНИЯ, ПОХОДУ ЛЮБОВЬ, ПЛАГИАТОР, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА, ВОЛЧОК, БАТЯ 2. ДЕД, ВЕТЕР, ВОЙНА И МУЗЫКА и многие другие.

Согласно регламенту, в основной номинации академики могут отметить не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям – не более трех. Голосование будет проходить в два тура.

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма ПОХОДУ ЛЮБОВЬ