Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии обновил свой состав. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В новый состав вошли продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, замдиректора Департамента культуры, спорта, туризма и нацполитики Наталья Гриднева, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов, генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова и режиссер Сергей Урсуляк.

Отмечается, что новые должности в совете получили режиссер Федор Бондарчук, ректор ВГИК Владимир Малышев, заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Денис Молчанов и исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

Вместе с этим, согласно распоряжению, из совета были исключены генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер Наталья Мокрицкая, председатель Совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, а также экс-советник президента по культуре Владимир Толстой и продюсер Валерий Федорович.

Напомним, что Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии занимается рассмотрением и подготовкой предложений по улучшению государственной поддержки отечественного кинематографа.

Фото: официальный сайт Правительства РФ