Кинотеатры в Бурятии откроются с 26 июля

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в местном оперштабе по борьбе с COVID-19 определили условия возобновления деятельности закрытых ранее предприятий. В число огранизаций, которым можно возобновить работу, вошли кинотеатры. Условие открытия — одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости, при этом находиться в общественных заведениях разрешено только взрослым с сертификатом о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.
Также в городах республики возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
Строгий локдаун в Бурятии продолжался с 12 июня.
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22.07.2021 Автор: БК
Источник: ТАСС
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