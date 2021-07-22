Кинотеатры в Бурятии откроются с 26 июля

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в местном оперштабе по борьбе с COVID-19 определили условия возобновления деятельности закрытых ранее предприятий. В число огранизаций, которым можно возобновить работу, вошли кинотеатры. Условие открытия — одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости, при этом находиться в общественных заведениях разрешено только взрослым с сертификатом о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.

Также в городах республики возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

До 8 августа включительно в республике не будут проводиться развлекательные, зрелищные, культурные и иные массовые мероприятия, где требуются очное присутствие граждан. Это касается ночных и компьютерных клубов, детских игровых комнат, игровых зон, аттракционов на открытом воздухе. Фудкорты в торговых центрах по-прежнему вынуждены работать только на вынос и доставку. В республике сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному режиму, а также обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.

Строгий локдаун в Бурятии продолжался с 12 июня.

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22.07.2021 Автор: БК

Источник: ТАСС