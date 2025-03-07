Мария Ушакова покидает должность главы дирекции телекино телеканала «Россия»

Она останется в руководстве канала и продолжит заниматься имиджевыми проектами

На телеканале «Россия» перестановки – продюсер Мария Ушакова покидает должность директора дирекции телекино. Информацию об этом подтвердила пресс-служба ВГТРК.

Утверждается, что, несмотря на уход с поста, Ушакова останется в руководстве канала и продолжит заниматься большими, имиджевыми проектами «России».

Продюсер заняла эту должность в октябре 2019 года. До этого Мария Ушакова более десяти лет успешно занималась производством телевизионной продукции по заказу «России-1» в собственной кинопроизводственной компании «Москино».

В числе ее продюсерских работ – военная драма ПРАВЕДНИК, сериалы «Столыпин», «Шаляпин», «Тихий Дон», «Годунов» и многие другие.

Фото: личный архив Марии Ушаковой