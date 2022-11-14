Новым президентом кинофестиваля «Дух огня» стал Эмир Кустурица

Арт-директором фестиваля назначен Борис Хлебников

Новым президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» станет сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, сообщает ТАСС. Кандидатура президента была утверждена на заседании организационного комитета по подготовке и проведению смотра. О решении оргкомитета стало известно из сообщения департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова, которая провела заседание оргкомитета, подчеркнула, что с появлением нового президента начнется новый этап развития фестиваля. Член оргкомитета смотра, кинодраматург и сценарист Мария Зверева отметила, что главная задача предстоящего фестиваля - с одной стороны, сохранить традиции «Духа огня», а с другой - расширить его границы.

В официальном обращении Кустурица отметил, что его связывают давние теплые отношения с Россией: «Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино».

Кроме того, арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист Борис Хлебников. В состав оргкомитета также вошла заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина.

Также стали известны первые подробности программы предстоящего смотра. В рамках фестиваля пройдет фотовыставка «Художники кино: от эскиза к фильму», на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским. Также в рамках смотра будет показан спектакль «Кастинг» московского Театра.doc.

«Дух огня» проводится ежегодно в Ханты-Мансийске. Инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов в 2002 году выступил кинорежиссер Сергей Соловьев. Он выступал его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2003-го в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проводится при поддержке правительства Югры. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.

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