«Дух огня» открыл прием заявок на юбилейный фестиваль

Принять участие в отборе можно до 20 января 2027 года

XXV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта, объявил прием заявок.

Отбор пройдет по пяти направлениям: международный конкурс, «Российские дебюты», «Дебют — короткий метр», международная программа для детей и подростков «Твое кино» и индустриальная секция «Фильм-в-работе».

Заявки принимаются до 20 января 2027 года.

Темой смотра станет «География кино». В юбилейный год «Дух огня» обратится к истории фестиваля и многообразию современного кинематографа, объединив авторов, национальные киношколы и истории из разных стран и регионов.

Фото: пресс-служба фестиваля