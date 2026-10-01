«Дух огня» открыл прием заявок на юбилейный фестиваль
Автор: БК
1 октября 2026
Принять участие в отборе можно до 20 января 2027 года
XXV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта, объявил прием заявок.
Отбор пройдет по пяти направлениям: международный конкурс, «Российские дебюты», «Дебют — короткий метр», международная программа для детей и подростков «Твое кино» и индустриальная секция «Фильм-в-работе».
Заявки принимаются до 20 января 2027 года.
Темой смотра станет «География кино». В юбилейный год «Дух огня» обратится к истории фестиваля и многообразию современного кинематографа, объединив авторов, национальные киношколы и истории из разных стран и регионов.
Фото: пресс-служба фестиваля
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