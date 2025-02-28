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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри конкурса короткого метра

Автор: БК

28 февраля 2025

В секцию вошли 17 картин

Организаторы XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» представили программу короткометражного конкурса.

В нее вошли 17 картин начинающих и уже известных российских режиссеров продолжительностью от 7 до 30 минут, снятые в разных стилистике, технике и жанрах.  

Жюри конкурса короткого метра возглавит продюсер Юлия Мишкинене. Вместе с ней победителей выберут актриса и режиссер Надежда Михалкова, режиссер Игорь Волошин и композитор Игорь Бабаев. 

Помимо этого, стали известны участники программы «Сибирская идентичность», которая демонстрирует идентичность сибирского кино в его разнообразии и свободе. 

«Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Конкурс короткометражного кино
• «Вода из света», реж. Павел Королько
• «Гимн чуме», реж. Ataka51
• «“Каталюська” ищет любовь», реж. Анна Аун
• «Катя и Алина». реж. Кристина Панова
• «Мойры», реж. Милана Охтинг
• «Мужчина, который мне нравится», реж. Денис Виленкин
• «Несчастная пьеса», реж. Никита Журавлев
• «Отсутствие», реж. Алексей Кирилин
• «Подмена», реж. Егор Ферназов
• «Последний день зимы», реж. Анастасия Мальцева
• «Призрак», реж. Тимур Джураев
• «Скринсейвер», реж. Евгения Ведрова
• «Стакан теплого молока», реж. Борислав Пивоваров
• «Такой именно день», реж. Клавдия Коршунова
• «Тише», реж. Полина Феоктистова
• «Хз чд», реж. Виктор Прокофьев
• «Я беру с собой», реж. Денис Лупандин

Программа «Сибирская идентичность»
• «Новая мама» (реж. Александр Кузовков, Омск)
• «Новый порт» (реж. Максим Има, Ямал)
• «Вторые руки — они для объятий» (реж. Турсунайм Бадышова, Тюмень)
• «Voda Zemlya I Provoda» (реж. Александр Пустынский, Красноярск)
• «Это Якутия, детка» (реж. Анжелика Мотосова, Республика Саха (Якутия)
• «Иван Савельевич теряет профессию» (реж. Кирилл Доровских, Томск)

Фото: кадр из фильма «Последний день зимы»

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