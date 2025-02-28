Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри конкурса короткого метра

В секцию вошли 17 картин

Организаторы XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» представили программу короткометражного конкурса.

В нее вошли 17 картин начинающих и уже известных российских режиссеров продолжительностью от 7 до 30 минут, снятые в разных стилистике, технике и жанрах.

Жюри конкурса короткого метра возглавит продюсер Юлия Мишкинене. Вместе с ней победителей выберут актриса и режиссер Надежда Михалкова, режиссер Игорь Волошин и композитор Игорь Бабаев.

Помимо этого, стали известны участники программы «Сибирская идентичность», которая демонстрирует идентичность сибирского кино в его разнообразии и свободе.

«Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Конкурс короткометражного кино

• «Вода из света», реж. Павел Королько

• «Гимн чуме», реж. Ataka51

• «“Каталюська” ищет любовь», реж. Анна Аун

• «Катя и Алина». реж. Кристина Панова

• «Мойры», реж. Милана Охтинг

• «Мужчина, который мне нравится», реж. Денис Виленкин

• «Несчастная пьеса», реж. Никита Журавлев

• «Отсутствие», реж. Алексей Кирилин

• «Подмена», реж. Егор Ферназов

• «Последний день зимы», реж. Анастасия Мальцева

• «Призрак», реж. Тимур Джураев

• «Скринсейвер», реж. Евгения Ведрова

• «Стакан теплого молока», реж. Борислав Пивоваров

• «Такой именно день», реж. Клавдия Коршунова

• «Тише», реж. Полина Феоктистова

• «Хз чд», реж. Виктор Прокофьев

• «Я беру с собой», реж. Денис Лупандин

Программа «Сибирская идентичность»

• «Новая мама» (реж. Александр Кузовков, Омск)

• «Новый порт» (реж. Максим Има, Ямал)

• «Вторые руки — они для объятий» (реж. Турсунайм Бадышова, Тюмень)

• «Voda Zemlya I Provoda» (реж. Александр Пустынский, Красноярск)

• «Это Якутия, детка» (реж. Анжелика Мотосова, Республика Саха (Якутия)

• «Иван Савельевич теряет профессию» (реж. Кирилл Доровских, Томск)

Фото: кадр из фильма «Последний день зимы»