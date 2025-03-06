В Ханты-Мансийске открылся фестиваль «Дух огня 2025»

Итоги смотра станут известны 9 марта

6 марта в Ханты-Мансийске открылся XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Ведущими торжественной церемонии выступили Милош Бикович и Дарья Златопольская.

К гостям фестиваля в формате видеообращения обратилась министр культуры России Ольга Любимова, которая отметила, что особое внимание в этом году будет уделяться 80-летию Победы и сотрудничеству с Китаем. Затем с приветственным словом выступил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что фестиваль растет – в этом году на участие в конкурсных секциях «Духа огня» были поданы рекордные 653 заявки.

Дарья Златопольская также зачитала обращение бывшего губернатора округа Александра Филипенко, который в далеком 2002 году поддержал идею режиссера Сергея Соловьева о создании фестиваля. Зал встретил его слова громкими овациями.

В этом году в международную программу смотра этого года вошло семь полнометражных игровых картин. Победителей секции выберут режиссер Фархат Шарипов, продюсеры Магдалена Ралчева и Эпихменио Ибарра, а также актриса Ирина Розанова. Председателем жюри выступает корейский режиссер и сценарист Щин Ён-Щик.

В конкурсе российских дебютов будут представлены шесть полнометражных картин. В их числе – криминальная драма НАСТУПИТ ЛЕТО с Марком Эйдельштейном, музыкальная сказка ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ, новая режиссерская работа продюсера Сергея Члиянца ВЕТЕР и многое другое. Жюри конкурса российских дебютов возглавит режиссер Юрий Мороз. Также в его составе оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов.

После представления программы и жюри на сцене появились президент Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица и губернатор Руслан Кухарук, которые и дали старт грядущему смотру.

Фильмом открытия смотра стала лирическая комедия КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА Ильи Казанкова. Действие картины разворачивается в военно-морском лагере на берегу Финского залива, куда съезжаются юноши со всей страны, чтобы пройти курс молодого бойца. Главные роли в проекте исполнили Тимофей Кочнев, Никита Табунщик, Алексей Шевченков, Анна Михалкова, Надежда Мельникова, Александр Плаксин, Ирина Розанова, Савелий Албутов и Александр Якименко.

Лауреаты XXIII-го «Духа огня» станут известны 9 марта.