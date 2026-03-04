Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри

Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта

Стали известны программа и жюри XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта.

Жюри международного конкурса возглавит китайский сценарист Лу Вэй. Вместе с ним победителей выберут актриса Ндамо Дамарис, организатор фестивалей и кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, режиссер Горан Радованович, а также генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Андрей Прошкин. Также в его составе музыкант Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева и актер Леонид Ярмольник.

Международный конкурс дебютов

• ГЛУХАЯ (реж. Эва Либертад Гарсия Лопес)

• ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ (реж. Араш Аниси)

• ЗАТИШЬЕ НА РАССВЕТЕ (реж. Чжу Синь)

• ЛУЧЕЗАРНАЯ ЖИЗНЬ (реж. Жуан Розаш)

• МОНЕТА (реж. Эмилиано Данте)

• НОЧЬ УЖЕ БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ (реж. Эсекьель Салинас, Рамиро Сонсини)

• ПЕСНИ ЛУННОГО КОРОЛЯ (реж. Настасья Лапшина)

• ФОРМА МОМО (реж. Трибени Рай)

Конкурс российских дебютов

• В ГОРАХ. ОН (реж. Саид Толгуров)

• ВЕЛИЧИЕ_ОТСУТСТВИЯ (реж. SF9987ND)

• ЗАТМЕНИЕ (реж. Игорь Каграманов)

• КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (реж. Антон Мамыкин)

• МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ (реж. Денис Шаблий)

• ЭЙГЕНГРАУ (реж. Мурад Бегляров)

Фото: кадр из фильма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ