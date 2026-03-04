Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта
Стали известны программа и жюри XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта.
Жюри международного конкурса возглавит китайский сценарист Лу Вэй. Вместе с ним победителей выберут актриса Ндамо Дамарис, организатор фестивалей и кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, режиссер Горан Радованович, а также генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Андрей Прошкин. Также в его составе музыкант Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева и актер Леонид Ярмольник.
Международный конкурс дебютов
• ГЛУХАЯ (реж. Эва Либертад Гарсия Лопес)
• ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ (реж. Араш Аниси)
• ЗАТИШЬЕ НА РАССВЕТЕ (реж. Чжу Синь)
• ЛУЧЕЗАРНАЯ ЖИЗНЬ (реж. Жуан Розаш)
• МОНЕТА (реж. Эмилиано Данте)
• НОЧЬ УЖЕ БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ (реж. Эсекьель Салинас, Рамиро Сонсини)
• ПЕСНИ ЛУННОГО КОРОЛЯ (реж. Настасья Лапшина)
• ФОРМА МОМО (реж. Трибени Рай)
Конкурс российских дебютов
• В ГОРАХ. ОН (реж. Саид Толгуров)
• ВЕЛИЧИЕ_ОТСУТСТВИЯ (реж. SF9987ND)
• ЗАТМЕНИЕ (реж. Игорь Каграманов)
• КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (реж. Антон Мамыкин)
• МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ (реж. Денис Шаблий)
• ЭЙГЕНГРАУ (реж. Мурад Бегляров)
Фото: кадр из фильма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ