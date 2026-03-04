top banner

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри

Автор: БК

4 марта 2026

Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта

Стали известны программа и жюри XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта.

Жюри международного конкурса возглавит китайский сценарист Лу Вэй. Вместе с ним победителей выберут актриса Ндамо Дамарис, организатор фестивалей и кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, режиссер Горан Радованович, а также генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Андрей Прошкин. Также в его составе музыкант Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева и актер Леонид Ярмольник.

Международный конкурс дебютов
ГЛУХАЯ (реж. Эва Либертад Гарсия Лопес)
ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ (реж. Араш Аниси)
ЗАТИШЬЕ НА РАССВЕТЕ (реж. Чжу Синь)
ЛУЧЕЗАРНАЯ ЖИЗНЬ (реж. Жуан Розаш)
МОНЕТА (реж. Эмилиано Данте)
НОЧЬ УЖЕ БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ (реж. Эсекьель Салинас, Рамиро Сонсини)
ПЕСНИ ЛУННОГО КОРОЛЯ (реж. Настасья Лапшина)
ФОРМА МОМО (реж. Трибени Рай)

Конкурс российских дебютов
В ГОРАХ. ОН (реж. Саид Толгуров)
ВЕЛИЧИЕ_ОТСУТСТВИЯ (реж. SF9987ND)
ЗАТМЕНИЕ (реж. Игорь Каграманов)
КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (реж. Антон Мамыкин)
МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ (реж. Денис Шаблий)
ЭЙГЕНГРАУ (реж. Мурад Бегляров)

Фото: кадр из фильма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ

