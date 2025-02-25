Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри

Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта

Стали известны программа и жюри XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Жюри международного конкурса возглавит корейский режиссер и сценарист Щин Ён-Щик. Вместе с ним победителей выберут режиссер Фархат Шарипов, продюсеры Магдалена Ралчева и Эпихменио Ибарра, а также актриса Ирина Розанова.

Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Юрий Мороз. Также в его составе оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов.

Международный конкурс

• УБИТЬ МОНГОЛЬСКУЮ ЛОШАДЬ (реж. Сяосюань Цзян)

• АЛЛЕН САНШАЙН (реж. Харли Шаманди)

• ГРАЖДАНЕ КРЫШИ (реж. Гульшат Смагулова)

• СЕМЯ ПУСТЫНИ (реж. Себастьян Парра Р.)

• ТЕГЕРАН, КАКИМ ВЫ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ (реж. Али Бехрад)

• ТИГРИНЫЙ ПРУД (реж. Натеш Хегде)

• ЧУВСТВА (реж. Виктория Мокерова)

Конкурс российских дебютов

• ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)

• ЛИНА (реж. Дарья Маркина)

• НАСТУПИТ ЛЕТО (реж. Кирилл Султанов)

• ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ (реж. Анджей Петрас)

• ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА (реж. Александр Харламов)

• СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ (реж. Сергей Овечко)

Помимо кинопоказов в рамках смотра состоится обширная деловая программа, где российские и международные продюсеры, медиаменеджеры и общественные деятели обсудят вопросы совместного кинопроизводства и продвижения контента, особенности национального кинопроката и многое другое.

Детальнее о ней можно узнать на официальном сайте фестиваля.