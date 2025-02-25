Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта
Стали известны программа и жюри XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.
Жюри международного конкурса возглавит корейский режиссер и сценарист Щин Ён-Щик. Вместе с ним победителей выберут режиссер Фархат Шарипов, продюсеры Магдалена Ралчева и Эпихменио Ибарра, а также актриса Ирина Розанова.
Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Юрий Мороз. Также в его составе оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов.
Международный конкурс
• УБИТЬ МОНГОЛЬСКУЮ ЛОШАДЬ (реж. Сяосюань Цзян)
• АЛЛЕН САНШАЙН (реж. Харли Шаманди)
• ГРАЖДАНЕ КРЫШИ (реж. Гульшат Смагулова)
• СЕМЯ ПУСТЫНИ (реж. Себастьян Парра Р.)
• ТЕГЕРАН, КАКИМ ВЫ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ (реж. Али Бехрад)
• ТИГРИНЫЙ ПРУД (реж. Натеш Хегде)
• ЧУВСТВА (реж. Виктория Мокерова)
Конкурс российских дебютов
• ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)
• ЛИНА (реж. Дарья Маркина)
• НАСТУПИТ ЛЕТО (реж. Кирилл Султанов)
• ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ (реж. Анджей Петрас)
• ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА (реж. Александр Харламов)
• СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ (реж. Сергей Овечко)
Помимо кинопоказов в рамках смотра состоится обширная деловая программа, где российские и международные продюсеры, медиаменеджеры и общественные деятели обсудят вопросы совместного кинопроизводства и продвижения контента, особенности национального кинопроката и многое другое.
Детальнее о ней можно узнать на официальном сайте фестиваля.