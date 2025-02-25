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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри

Автор: БК

25 февраля 2025

Смотр пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта

Стали известны программа и жюри XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

Жюри международного конкурса возглавит корейский режиссер и сценарист Щин Ён-Щик. Вместе с ним победителей выберут режиссер Фархат Шарипов, продюсеры Магдалена Ралчева и Эпихменио Ибарра, а также актриса Ирина Розанова.

Председателем жюри конкурса российских дебютов станет режиссер Юрий Мороз. Также в его составе оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов.

Международный конкурс
УБИТЬ МОНГОЛЬСКУЮ ЛОШАДЬ (реж. Сяосюань Цзян)
АЛЛЕН САНШАЙН (реж. Харли Шаманди)
ГРАЖДАНЕ КРЫШИ (реж. Гульшат Смагулова)
СЕМЯ ПУСТЫНИ (реж. Себастьян Парра Р.)
ТЕГЕРАН, КАКИМ ВЫ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ (реж. Али Бехрад)
ТИГРИНЫЙ ПРУД (реж. Натеш Хегде)
ЧУВСТВА (реж. Виктория Мокерова)

Конкурс российских дебютов
ВЕТЕР (реж. Сергей Члиянц)
ЛИНА (реж. Дарья Маркина)
НАСТУПИТ ЛЕТО (реж. Кирилл Султанов)
ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ (реж. Анджей Петрас)
ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА (реж. Александр Харламов)
СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ (реж. Сергей Овечко)

Помимо кинопоказов в рамках смотра состоится обширная деловая программа, где российские и международные продюсеры, медиаменеджеры и общественные деятели обсудят вопросы совместного кинопроизводства и продвижения контента, особенности национального кинопроката и многое другое.

Детальнее о ней можно узнать на официальном сайте фестиваля.

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