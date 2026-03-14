В Ханты-Мансийске стартовал кинофестиваль «Дух огня»

Фильмом открытия смотра стало драмеди «Человек, который видел медведя, который видел человека»

13 марта в Ханты-Мансийске открылся XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Ведущими торжественной церемонии выступили актриса Елизавета Боярская и солист Большого театра Эльчин Азизов.

По традиции старт смотру при помощи кинохлопушки дали его президент, сербский режиссер Эмир Кустурица и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

В этом году в международную программу смотра вошло восемь полнометражных игровых картин. Победителей секции выберут актриса Ндамо Дамарис, организатор фестивалей и кинокритик Хайме Кристиан Ногера Мартин, режиссер Горан Радованович, а также генеральный директор Киностудии им. М. Горького и председатель совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Председателем жюри выступает китайский сценарист Лу Вэй.

В конкурсе российских дебютов будет представлено шесть полнометражных картин. В их числе – драма ЗАТМЕНИЕ про вспышку черной оспы в Москве в 1960 году, драма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ с с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой, фэнтези-альманах МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ и многое другое. Жюри секции возглавит режиссер Андрей Прошкин. С ним будут работать музыкант Евгений Маргулис, оператор Мария Соловьева, актриса Александра Урсуляк и актер Леонид Ярмольник.

Фильмом открытия смотра стало драмеди ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ МЕДВЕДЯ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА Пьера Ришара. Лента, в которой знаменитый француз также выступил автором сценария и исполнил главную роль, рассказывает о дружбе пожилого рыбака и парня с синдромом Аспергера в провинциальной Франции.

Лауреаты XXIV «Духа огня» станут известны 16 марта.

