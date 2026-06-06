Форум креативных индустрий ПМЭФ: «Новая эра кинопроизводства»

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась дискуссия «Новая эра кинопроизводства: гибридизация подходов, нейропластичность и прорывные технологии». Ее модератором стал основатель студии XOVP Юрий Ярушников, который сразу поставил вопрос, как именно технологические новшества изменяют привычные устои индустрии сейчас. Разговор вели не только о нейросетях, но и о новых трендах в производстве, о том, каким станет зритель через несколько лет, и как России занять лидирующие позиции на глобальном рынке.

В начале встречи все участники дискуссии ответили на вопрос, ощущают ли они гибридизацию, то есть смешение всех способов производства, и к чему это может привести в дальнейшем: к новым креативным формам или «фабричности» кинопроектов? Генеральный директор «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук привел пример с сериалом «Челюскин. Первые». В нем крупные планы снимали в павильоне, в том числе с использованием LED-экранов, а общие — на Чукотке. Табарчук заметил, что новые технологии позволяют ускорить большинство процессов: от написания сценария до разработки рекламной кампании. Однако из-за этого остро стоит вопрос о перепроверке работы нейросетей: «Я за то, что новые технологии должны внедряться в работу нашей индустрии, но проверять все должен человек».

Генеральный продюсер студии LookFilm и сооснователь киношколы «Студия 24» Александр Плотников так же сделал акцент на том, что в центре процесса остаются живые люди — креативные продюсеры, авторы и режиссеры. Именно они задают импульс для появления новых форм. ИИ становится в этом лишь помощником, который позволяет визуализировать и дорисовывать то, что раньше было за гранью возможного. Генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков согласился с этим, подчеркнув, что «человек — основа».

Упор в тезисах режиссера Сарика Андреасяна был на том, что искусственный интеллект помогает в первую очередь сэкономить время на подготовку к съемкам: «Раньше художник по костюмам или художник-постановщик рисовал концепт-арт неделю, а сейчас это можно сгенерировать за сутки». Но любой результат требует физической реализации в виде костюмов или декораций — и как только создатели переходят от картинки к действию, первоначальное представление о визуализации неизбежно меняется. Спикер отметил, что в анимации ИИ может раскрыть свой потенциал шире. Коллегу поддержал генеральный директор КИОН Алексей Иванов, рассказав о проектах «Следствие ведут Колобки» и «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» — это сгенерированная анимация, но без участия человека она была бы невозможна. В итоге главным вопросом остается то, как правильно соединять человека и машину в одном рабочем процессе.

Полярные точки зрения выразили режиссер Алексей Герман-младший и сценарист Андрей Золотарев. Первый признался, что занимает радикальную позицию: «Через 15–20 лет, я думаю, что большинство фильмов будет делаться в ИИ, и останутся только какие-то бутиковые проекты». В этих условиях нужно будет решить, каким образом имплантировать в такое кино артистов, которые важны для привлечения аудитории, и как решить вопрос доверия к ИИ-контенту. Сценарист Андрей Золотарев заявил, что он «радикальнее радикального». По его мнению, возникнет огромный пласт любительского плохого контента: «Мы будем иметь дело с трехметровым слоем коричневой жижи, из которой периодически будет выпрыгивать прекрасный дельфин, а маркетологи будут с берега тыкать и кричать: “Смотрите, дельфин! Вот классный бренд». В этих условиях возрастет спрос на сценаристов и маркетологов, потому что нужно будет брендировать качественный продукт и отделять его от моря некачественного.

Кинопродюсер Екатерина Кононенко поддержала коллег и самой насущной задачей на сегодня назвала подготовку и обучение тех специалистов, которые будут работать на стыке творчества и технологий. Большое количество людей сегодня создают бессистемный нейрослоп и в связи с этим спикер отметила: «Нам нужно оттуда забирать кадры, каким-то образом их обрабатывать и ставить на рельсы производства». Однако прозвучал и тезис о том, что пока весь генеративный контент существует в режиме тест-драйва и эксперимента.

О появлении профессионалов нового профиля (в том числе по работе с ИИ и LED-экранами), уже выставляющих свои цены, сказал и Дмитрий Табарчук. Отвечая на вопрос Юрия Ярушникова, являются ли технологии драйвером лидерства российского контента, он ответил утвердительно. Продюсер отметил, как стремительно меняются рынки компьютерной графики и постпродакшена, ускоряются процессы. Его потрясла история создания второго АВАТАРА: сначала был написан сценарий, а потом под него разработали технологию подводных съемок. Подобное было и на российском рынке. Юрий Ярушников добавил, что именно в виртуальном продакшене «Челюскин. Первые» впервые появился поворотный круг.

Сарик Андреасян, рассуждая о развитии кино, смело предположил, что в будущем зритель будет не просто смотреть на экран, а приходить в зал и оказываться внутри фильма, как в компьютерной игре, и следить за всем сразу — например, сидя за одним столом среди героев. Режиссер верит в то, что, как Джеймс Кэмерон некогда пришел с АВАТАРОМ и изменил индустрию, так же придет «другой Кэмерон», и индустрии останется только подстроиться под новые правила. Пока же приходится сталкиваться с другими трудностями при производстве: «Фильм полностью искусственным интеллектом сделать можно, намного сложнее совмещать отснятый материал с ИИ».

Отвечая на вопрос о влиянии новых подходов на креатив и контакт со зрителем, Александр Плотников подчеркнул, что технологии воздействуют и на экономику, и на качество, и на сам контакт. Спикер согласился с коллегами, что ИИ пока не так красив, как чистая графика, зато он быстр и вариативен. «Мы не акцентируем внимание на том, что работаем только с теми или иными технологиями... В рамках нашего бюджета стараемся использовать то, что максимально проявит себя в конечном продукте», — объяснил он.

Артем Михалков заметил, что современный зритель стал более нейропластичным и уже больше доверяет ИИ. В качестве примера он привел картину Я – ПРИЗРАК с гибридными съемками, а также сериал «Полярный», где фоны генерировались нейросетями. Резюмируя вышесказанное, Артем сравнил продюсера с дирижером, у которого в оркестре есть как классические инструменты, так и более современные наподобие синтезаторов: «Каждый из продюсеров должен уметь дирижировать этим оркестром».

Алексей Иванов особо выделил область исследований и прогнозирования. Он привел показательный пример из практики одной небольшой компании, которой нужно было провести исследование, но не хватало бюджета на опросы тысяч реальных людей. Тогда с помощью искусственного интеллекта удалось смоделировать ситуацию, и результаты показали очень высокую точность — почти полное совпадение с данными, полученными от живых респондентов. По мнению Иванова, именно локализация прогнозов станет следующим важным направлением развития. От того, насколько качественно индустрия научится понимать, куда двигаться, зависят и форматы контента — будь то вертикальные ролики, микроконтент или что-то иное.

Ольга Романец, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», ответ на вопрос о том, как выстроить правильную коммуникацию между творцами и разработчиками, начала с перспектив развития рынка технологий для монетизации и дистрибуции: сейчас он составляет 400 миллиардов, но ожидается, что вырастет до триллиона. Освоить рынок и преодолеть недопонимания разработчиков и креаторов поможет кластер медиатехнологии. Там общение между профессионалами из разных сфер будут ежедневными: «Наша задача — создавать неизбежность их взаимодействия».

О взаимоотношениях человека-творца и ИИ на дискуссии рассказал Алексей Герман. Он предложил не абсолютизировать понятие человека: «Есть талантливые люди, а есть не очень». По словам режиссера, нейросеть при правильном промпте может писать отдельные сцены лучше, чем 80% сценаристов. К тому же, обученная нейросеть может сразу выдать 15 вариантов этой же сцены, от реальных людей такого можно добиваться неделю. Так же дела обстоят и в дизайне, и в спецэффектах. ИИ претендует на создание контента среднего качества: «Конечно, это не Миядзаки, и не Пруст». Герман считает, что мы уже вступили в эпоху киберпанка, и ИИ будет только развиваться: «Кто сказал, что не будет нейросетей, которые мы не будем воспринимать как художников? Кто сказал, что парень из Рязани в одиночку не создаст блокбастер?» В нейросетях режиссер видит шанс для российской медиаиндустрии «перепрыгнуть несколько ступенек» и выйти на мировой уровень. Ведь в отличие от Голливуда с его профсоюзами, тормозить внедрение нейросетей в кино в нашей стране будет некому.

Андрей Золотарев, хотя и согласился с предыдущим спикером, но отметил, что слишком большие ожидания могут быть обманчивыми. Перед новыми технологиями мы испытываем как страх, так и надежду: эти эмоции мешают объективно воспринимать ситуацию: «Не нужно ждать появления божественного ИИ». Сценарист сравнил обсуждение нейросетей с надеждами на популярность вертикальных сериалов. Не стоит забывать, что распространение этого типа контента в Китае не гарантирует того, что он с тем же успехом придут на наш рынок.

Продолжил тему вертикальных сериалов коммерческий директор МедиаТелеком Константин Владимиров. В презентации он привел данные о том, что сейчас в Китае 30% потребления вертикальных сериалов — это AI-контент. Спикер верит, что их популярность будет возрастать, ведь тот самый «эффект зловещей долины», отталкивающий зрителей, постепенно пропадает. В таком количестве качественного контента все сложнее различать недостатки. Важен и экономический фактор. Производство AI-контента дешевле и быстрее традиционного: оно позволяет в пять раз сократить срок производства (до недели) и стоимость (иногда до 2 млн рублей), а также сократить количество человек в команде до одного. На вопросы о том, смогут ли вертикальные сериалы прижиться в России, Константин ответил, что они уже это сделали: «Мы чуть дольше запрягаем, но едем быстро».

Генерального директора Wink Антона Володькина попросили рассказать про изменение в потреблении контента среди зрителей. Спикер отметил, что оно действительно трансформировалось, но не все производители думают об этом: «Им кажется, что человек сел, включил и посмотрел восемь серий сразу». По его словам, чтобы зритель посмотрел такое количество серий, ему нужно как минимум 20 раз нажать на плеер и паузу. Усложняет потребление и большое количество контента: «В моменте клиент выбирает между семью сериалами на трех платформах и двух экранах». По мнению спикера, для современного зрителя уже можно делать краткое содержание предыдущих серий, например, в том самом формате вертикального сериала.

В производстве сериалов ИИ помогает платформе с тестированием контента. Чтобы понять правильность сборки первой серии «Трудно быть богом», специалисты с помощью искусственного интеллекта довольно быстро сделали несколько вариантов ее монтажа, чтобы понять, какой будет лучше. Отдельно отмечено, что при итоговом монтаже самого сериала ИИ не использовался, речь идет только об этих первых тестах.

Wink стал вовлекать клиента в контент еще до просмотра. Перед выходом сериала «Первая ракетка» платформа начала работать с аудиторией, интересующейся теннисом и задавать вопросы по типу «А правильно ли Козловский держит ракетку?» Так у нескольких тысяч пользователей уже сформировалась связь с проектом и ощущение, что они поучаствовали в его создании.

Продюсер и сценарист Вадим Быркин, чтобы продемонстрировать, как сейчас работает ИИ, зачитал строки Пушкина: «О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух...». При подготовке собрания сочинений поэта литературовед Татьяна Цявловская взяла на себя смелость самостоятельно скомпоновать полный текст стихотворения, выбрав из черновика лучшие слова и расставив их в нужном порядке. По мнению Быркина, это почти то же самое, что делает сейчас нейросеть — выборка на основании известных алгоритмов. Стихотворение уже считается подлинным. «Что мы будем считать подлинным в кино завтра?» — главный вопрос сегодняшнего дня. Скоро зрители перестанут сопротивляться ИИ, когнитивные способности мозга могут ухудшиться, исчезнут «новые гении и Пушкины». По словам Вадима Быркина, понимание того, какой контент перед зрителем, поможет предотвратить эту проблему.

Режиссер Клим Козинский считает, что ИИ позволяет творцам непосредственно заниматься тем, для чего они нужны на проекте: «То, что я хотел бы делать и мог бы делать, ИИ не сможет никогда. Это делает меня счастливым». Для художника наблюдать за развитием такого инструмента, позволяющего расширять свои способности, — большое удовольствие.

Екатерине Кононенко в вопросе ИИ близка позиция Алексея Германа-мл. Спикер поделилась впечатлениями от просмотра в Каннах полнометражного фильма BITCOIN; KILLING SATOSHI, полностью сгенерированного нейросетью: «Было ощущение, что это исторический момент». Зрители, которые не знали, что картина создана ИИ, не распознали этого. Фильм, сделанный за две с половиной недели, выглядел как настоящий блокбастер. По словам продюсера, есть два типа неприятия к ИИ-контенту: профессиональное и зрительское. Екатерина Кононенко считает, что первое, связанное с гильдиями, артистами и создателями кино, пройдет: индустрия придет к combine technology. Второй тип гораздо страшнее. ИИ-контент не воспринимается молодежью, причем его отрицание связано с социальными проблемами, например экологией: известно, что дата-центры потребляют огромное количество воды.

Обсуждение завершилось разговором о том, что будет с кино через пять лет. Сарик Андреасян высказал мнение, что блокбастеры появятся там, где их никогда не было, а авторское кино будет чем-то наподобие оперы: «Кино, сделанное своими руками, будет раритетом». Андрей Золотарев придерживается другого мнения: сейчас зрительский интерес «дрейфует от уменьшения ценности аттракционности к увеличению ценности авторства». Для Вадима Быркина важно, чтобы будущие зрители отличали «настоящее блюдо от ИИчницы». Клим Козинский надеется на ренессанс театра. А Константин Владимиров решил второй раз вспомнить поэта, чей день рождения отмечается сегодня, и представил стихотворение, сделанное ИИ в стиле А.С. Пушкина: «Где Нева несет свои холодные воды, / Там форум мировой встречает каждый год, / Свершают меж народов все торговые свободы / И капитал российский держит твердый ход». Дискуссия завершилась тем, что сейчас важно как уметь пользоваться ИИ, так и не забывать про великих творцов.

06.06.2026 Автор: Дарья Соколова, Аксинья Трушенко