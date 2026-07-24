Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года

Соответствующее соглашение было представлено в федеральный суд

Paramount согласилась не закрывать сделку по покупке Warner Bros. Discovery как минимум до 1 июня 2027 года или до окончания судебных разбирательств по искам генеральных прокуроров 12 американских штатов и Гильдии сценаристов США (WGA).

Соответствующее соглашение было представлено в федеральный суд. Несмотря на то что сделка уже получила одобрение федеральных властей США и Еврокомиссии, ее финализация откладывается из-за продолжающихся судебных процессов, в рамках которых истцы пытаются доказать, что объединение нарушает антимонопольное законодательство.

Отмечается, что фоне этой новости акции Paramount Skydance по итогам торгов снизились на 3,3%.

Напомним, что Дэвид Эллисон и его команда ранее пообещали закрыть сделку с Warner Bros. Discovery до 30 сентября – в противном случае компания обязалась выплачивать акционерам компенсацию, размер которой составит $7 млн долларов в день.