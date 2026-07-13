Paramount может перенести часть бизнеса из Калифорнии из-за сделки с Warner Bros. Discovery

Одним из возможных вариантов называется Нью-Джерси

Руководство Paramount Skydance может перенести часть бизнеса из Калифорнии, если генеральный прокурор штата Роб Бонта попытается заблокировать сделку по покупке Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд.

По информации Semafor, окружение Дэвида Эллисона предлагает перевести штаб-квартиру компании в другой штат, а также перераспределить значительную часть ежегодных инвестиций в производство контента. Одним из возможных вариантов называется Нью-Джерси, где Paramount в прошлом году арендовала почти 300 тысяч кв. футов студийных площадей и при необходимости может расширить свое присутствие.

При этом окончательного решения пока не принято. Источники отмечают, что сам Эллисон с осторожностью относится к идее покинуть Калифорнию, где провел большую часть жизни. Более того, после закрытия сделки по покупке Paramount он перенес корпоративную штаб-квартиру компании из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

По данным издания, представители Paramount неоднократно пытались договориться с Бонтой, чтобы добиться одобрения сделки. В частности, компания предложила закрепить в юридически обязательном соглашении ряд обязательств: выпускать не менее 30 фильмов в год, сохранить 45-дневное эксклюзивное кинотеатральное окно и 90-дневное окно до выхода фильмов на стриминговых сервисах, а также продолжить работу студий Paramount и Warner Bros. в Калифорнии. Кроме того, руководство Paramount указывало, что объединенная компания планирует ежегодно инвестировать около $30 млрд в производство контента. По мнению менеджмента, эти вложения позволят создать новые рабочие места и помогут остановить отток кинопроизводства из Калифорнии, который в последние годы перемещается в другие американские штаты и Канаду.

Тем не менее, как утверждают источники, офис генерального прокурора не стал вступать в переговоры. В Paramount считают, что такая позиция создает неблагоприятные условия для ведения бизнеса в штате, а в частных беседах Дэвид Эллисон и другие руководители компании выражали разочарование отказом властей Калифорнии идти на контакт.