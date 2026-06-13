Минюст США одобрил сделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Ранее сообщалось, что слияние должно быть завершено до 30 сентября

12 июня Министерство юстиции США официально одобрило грядущую сделку между Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery.

По информации Deadline, для получения одобрения со стороны регулятора компании Дэвида Эллисона не пришлось идти на какие-либо существенные уступки. Напомним, что сделка по покупке WBD оценивается в $110 млрд.

Тем не менее, несмотря на одобрение Минюста, слияние все еще может столкнуться с препятствиями на уровне отдельных штатов – так, например, генеральные прокуроры Калифорнии, Нью-Йорка и еще почти десятка штатов рассматривают возможность подачи антимонопольного иска, который может затормозить создание нового медиагиганта.

Эллисон и его команда ранее пообещали закрыть сделку с Warner Bros. Discovery до 30 сентября – в противном случае компания обязалась выплачивать акционерам компенсацию, размер которой составит несколько миллионов долларов в день.