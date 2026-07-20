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Суд временно заблокировал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Автор: БК

20 июля 2026

Сделка приостановлена на 14 дней

Федеральный суд США на 14 дней приостановил сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery. Решение принято в рамках иска, поданного генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой и прокурорами еще 11 штатов, которые считают, что объединение нарушает антимонопольное законодательство.

Судья Арасели Мартинес-Ольгин пришла к выводу, что после объединения новая компания может получить слишком большую долю на кинопрокатном рынке в США. По ее мнению, представленные истцами материалы дают основания полагать, что сделка потенциально нарушает антимонопольные нормы.

Иск был подан после того, как штаты выразили опасения, что Paramount может закрыть сделку уже после 22 июля, когда ожидается решение по ней со стороны Евросоюза. Во время судебного заседания представители Paramount заявили, что готовы добровольно не завершать слияние в течение ближайших 28 дней.

Следующим этапом станет рассмотрение ходатайства о предварительном судебном запрете, который может остановить слияние на более длительный срок. Слушания назначены на 3 августа. Напомним, что Дэвид Эллисон и его команда ранее пообещали закрыть сделку с Warner Bros. Discovery до 30 сентября – в противном случае компания обязалась выплачивать акционерам компенсацию, размер которой составит $7 млн долларов в день.

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