Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов

Всего экспертам будет представлено 43 проекта

17 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных анимационных фильмов и уникальных авторских анимационных проектов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Экспертам будут представлены 35 мультфильмов и 8 авторских национальных анимационных проектов.

Новые анимационные национальные фильмы

• АЭРОПОРТ (ООО «БигСкринПродакшн»)

• ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (ООО «БигСкринПродакшн»)

• АЙЯ (ООО «Спарк фильм»)

​​​​​​​• БАМ (ООО «АС "Мечталёт"»)

​​​​​​​• УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ (ООО «КЛАКСОН ПРОДАКШН»)

​​​​​​​• ЖИВАЯ ВОДА (ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)

​​​​​​​• ЛАДА И ЧЕРНАЯ БУРЯ (ООО «А42 ГРУПП»)

​​​​​​​• НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (ООО «КИИНО»)

​​​​​​​• ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (ООО «Анимационная студия РИМ»)

​​​​​​​• РОБИ И ТАЙНА ФРИДЖИТА (ООО «ХРОНИКИ»)

​​​​​​​• РЫБА-СОЛНЦЕ (ООО «СИНЕЛАЙТ»)

​​​​​​​• ЧАПАЕВ. ТАЙНА ПЕЩЕРЫ ПЕРЕСМЕШНИКА (ООО «Эмилэнд»)

​​​​​​​• СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ (ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»)

​​​​​​​• СУМКИ (ООО «Киностудия "Слово"»)

​​​​​​​• ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ СТЕРХИ (ООО «Сайсары Синема»)

​​​​​​​• ТУСЯ (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)

​​​​​​​• УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ (ООО «Метеор Студия»)

​​​​​​​• ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЗВЕРСКИ (ООО «Студия М.И.Р.»)

​​​​​​​• ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ (ООО «Союзмультфильм»)

​​​​​​​• САГА О ЗВЁЗДАХ (ООО «ЧЕРНОВиК»)

​​​​​​​• БЛАГАЯ ВЕСТЬ (Фонд православного телевидения)

​​​​​​​• АЭЛИТА (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

Анимационные фильмы, претендующие на дофинансирование

​​​​​​​• КУСЬ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

​​​​​​​• ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЁРНОЙ ЗВЕЗДЫ (ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)

​​​​​​​• МАЛУША (ООО «Союзмультфильм»)

​​​​​​​• ЛЕЧО (ООО «ЧЕРНОВиК»)

​​​​​​​• АЙБОЛИТ (ООО «АСВ»)

​​​​​​​• СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (ООО «АСВ»)

​​​​​​​• МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (ООО «Кинокомпания "СТВ"»)

​​​​​​​• НА СВЯЗИ (ООО «Водород 2011»)

​​​​​​​• ПЕТРУШКА (ООО «Муха»)

​​​​​​​• ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (АО «АЭРОПЛАН»)

​​​​​​​• ФИННИК 3 (ООО «ПЦ "Рики"»)

​​​​​​​• КОТ УЧЕНЫЙ (ООО «Централ Партнершип»)

​​​​​​​• МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (ООО «Централ Партнершип»)

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы

​​​​​​​• СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (ООО «кинокомпания "МАСТЕР-ФИЛЬМ"»)

​​​​​​​• ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (ООО «Студия "Мастер-Фильм"»)

​​​​​​​• СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «Студия М.И.Р.»)

​​​​​​​• ШУТКА ДАРВИНА (ООО «ЧЕРНОВиК»)

​​​​​​​• СПАСИТЕЛИ (ООО Студия «Саров»)

​​​​​​​• ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (АО «Киностудия "Союзмультфильм"»)

​​​​​​​• ЧАЙКА (ООО «Союзмультфильм»)

​​​​​​​• ФРО (ООО «ИТД анимэйшн»)

Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино