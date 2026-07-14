Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов
Всего экспертам будет представлено 43 проекта
17 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных анимационных фильмов и уникальных авторских анимационных проектов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.
Экспертам будут представлены 35 мультфильмов и 8 авторских национальных анимационных проектов.
Новые анимационные национальные фильмы
• АЭРОПОРТ (ООО «БигСкринПродакшн»)
• ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (ООО «БигСкринПродакшн»)
• АЙЯ (ООО «Спарк фильм»)
• БАМ (ООО «АС "Мечталёт"»)
• УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ (ООО «КЛАКСОН ПРОДАКШН»)
• ЖИВАЯ ВОДА (ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)
• ЛАДА И ЧЕРНАЯ БУРЯ (ООО «А42 ГРУПП»)
• НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (ООО «КИИНО»)
• ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (ООО «Анимационная студия РИМ»)
• РОБИ И ТАЙНА ФРИДЖИТА (ООО «ХРОНИКИ»)
• РЫБА-СОЛНЦЕ (ООО «СИНЕЛАЙТ»)
• ЧАПАЕВ. ТАЙНА ПЕЩЕРЫ ПЕРЕСМЕШНИКА (ООО «Эмилэнд»)
• СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ (ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»)
• СУМКИ (ООО «Киностудия "Слово"»)
• ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ СТЕРХИ (ООО «Сайсары Синема»)
• ТУСЯ (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)
• УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ (ООО «Метеор Студия»)
• ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЗВЕРСКИ (ООО «Студия М.И.Р.»)
• ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ (ООО «Союзмультфильм»)
• САГА О ЗВЁЗДАХ (ООО «ЧЕРНОВиК»)
• БЛАГАЯ ВЕСТЬ (Фонд православного телевидения)
• АЭЛИТА (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
Анимационные фильмы, претендующие на дофинансирование
• КУСЬ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
• ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЁРНОЙ ЗВЕЗДЫ (ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)
• МАЛУША (ООО «Союзмультфильм»)
• ЛЕЧО (ООО «ЧЕРНОВиК»)
• АЙБОЛИТ (ООО «АСВ»)
• СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (ООО «АСВ»)
• МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (ООО «Кинокомпания "СТВ"»)
• НА СВЯЗИ (ООО «Водород 2011»)
• ПЕТРУШКА (ООО «Муха»)
• ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (АО «АЭРОПЛАН»)
• ФИННИК 3 (ООО «ПЦ "Рики"»)
• КОТ УЧЕНЫЙ (ООО «Централ Партнершип»)
• МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (ООО «Централ Партнершип»)
Уникальные авторские национальные анимационные фильмы
• СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (ООО «кинокомпания "МАСТЕР-ФИЛЬМ"»)
• ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (ООО «Студия "Мастер-Фильм"»)
• СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «Студия М.И.Р.»)
• ШУТКА ДАРВИНА (ООО «ЧЕРНОВиК»)
• СПАСИТЕЛИ (ООО Студия «Саров»)
• ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (АО «Киностудия "Союзмультфильм"»)
• ЧАЙКА (ООО «Союзмультфильм»)
• ФРО (ООО «ИТД анимэйшн»)
Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.
Фото: Фонд кино