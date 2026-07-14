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Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов

Автор: БК

14 июля 2026

Всего экспертам будет представлено 43 проекта

17 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных анимационных фильмов и уникальных авторских анимационных проектов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Экспертам будут представлены 35 мультфильмов и 8 авторских национальных анимационных проектов. 

Новые анимационные национальные фильмы
• АЭРОПОРТ (ООО «БигСкринПродакшн»)
• ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (ООО «БигСкринПродакшн»)
• АЙЯ (ООО «Спарк фильм»)
​​​​​​​• БАМ (ООО «АС "Мечталёт"»)
​​​​​​​• УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ (ООО «КЛАКСОН ПРОДАКШН»)
​​​​​​​• ЖИВАЯ ВОДА (ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)
​​​​​​​• ЛАДА И ЧЕРНАЯ БУРЯ (ООО «А42 ГРУПП»)
​​​​​​​• НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (ООО «КИИНО»)
​​​​​​​• ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (ООО «Анимационная студия РИМ»)
​​​​​​​• РОБИ И ТАЙНА ФРИДЖИТА (ООО «ХРОНИКИ»)
​​​​​​​• РЫБА-СОЛНЦЕ (ООО «СИНЕЛАЙТ»)
​​​​​​​• ЧАПАЕВ. ТАЙНА ПЕЩЕРЫ ПЕРЕСМЕШНИКА (ООО «Эмилэнд»)
​​​​​​​• СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ (ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»)
​​​​​​​• СУМКИ (ООО «Киностудия "Слово"»)
​​​​​​​• ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ СТЕРХИ (ООО «Сайсары Синема»)
​​​​​​​• ТУСЯ (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)
​​​​​​​• УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ (ООО «Метеор Студия»)
​​​​​​​• ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЗВЕРСКИ (ООО «Студия М.И.Р.»)
​​​​​​​• ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ (ООО «Союзмультфильм»)
​​​​​​​• САГА О ЗВЁЗДАХ (ООО «ЧЕРНОВиК»)
​​​​​​​• БЛАГАЯ ВЕСТЬ (Фонд православного телевидения)
​​​​​​​• АЭЛИТА (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

Анимационные фильмы, претендующие на дофинансирование
​​​​​​​• КУСЬ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
​​​​​​​• ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЁРНОЙ ЗВЕЗДЫ (ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)
​​​​​​​• МАЛУША (ООО «Союзмультфильм»)
​​​​​​​• ЛЕЧО (ООО «ЧЕРНОВиК»)
​​​​​​​• АЙБОЛИТ (ООО «АСВ»)
​​​​​​​• СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (ООО «АСВ»)
​​​​​​​• МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (ООО «Кинокомпания "СТВ"»)
​​​​​​​• НА СВЯЗИ (ООО «Водород 2011»)
​​​​​​​• ПЕТРУШКА (ООО «Муха»)
​​​​​​​• ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (АО «АЭРОПЛАН»)
​​​​​​​• ФИННИК 3 (ООО «ПЦ "Рики"»)
​​​​​​​• КОТ УЧЕНЫЙ (ООО «Централ Партнершип»)
​​​​​​​• МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (ООО «Централ Партнершип»)

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы
​​​​​​​• СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (ООО «кинокомпания "МАСТЕР-ФИЛЬМ"»)
​​​​​​​• ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (ООО «Студия "Мастер-Фильм"»)
​​​​​​​• СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «Студия М.И.Р.»)
​​​​​​​• ШУТКА ДАРВИНА (ООО «ЧЕРНОВиК»)
​​​​​​​• СПАСИТЕЛИ (ООО Студия «Саров»)
​​​​​​​• ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ (АО «Киностудия "Союзмультфильм"»)
​​​​​​​• ЧАЙКА (ООО «Союзмультфильм»)
​​​​​​​• ФРО (ООО «ИТД анимэйшн»)

Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

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