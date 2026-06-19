Фонд кино поддержит 23 проекта кинокомпаний-лидеров

В их числе – «Золушка», «Незнайка», «Садко» и многие другие

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 23 проекта. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

«Арт Пикчерс Студия»

• ХОТТАБЫЧ (350 млн рублей безвозвратно)



«ВБД Груп»

• ЗОЛУШКА (100 млн рублей безвозвратно)

• НЕЗНАЙКА (400 млн рублей безвозвратно)

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (250 млн рублей безвозвратно)

• ХОЛОП 3 (130 млн рублей безвозвратно)

«Водород 2011»

• ВЕСЕЛЬЧАК У (450 млн рублей безвозвратно)

• НЕАНДЕРТАЛЕЦ (350 млн рублей безвозвратно)

«Дирекция кино»

• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (400 млн рублей безвозвратно)

Кинокомпания «СТВ»

• САДКО (300 млн рублей безвозвратно)

• ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей безвозвратно)

«МЕМ»

• 1001 НОЧЬ (200 млн рублей безвозвратно)

• ЖИЛ-БЫЛ ПЕС (100 млн рублей безвозвратно)

• ПЕС (80 млн рублей безвозвратно)

«ПРОФИТ»

• АДЕН 86. ПОСОЛЬСТВО (200 млн рублей безвозвратно)

• КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (200 млн рублей безвозвратно)

• ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ (100 млн рублей безвозвратно)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

• КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (400 млн рублей безвозвратно)

• СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (400 млн рублей безвозвратно)

ТПО «РОК»

• СПАСЕННЫЙ (80 млн рублей безвозвратно)

«Централ Партнершип»

• БИТВА ЗА МОСКВУ (100 млн рублей безвозвратно)

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (400 млн рублей безвозвратно)

• УМКА (200 млн рублей безвозвратно)

• ЩЕЛКУНЧИК (450 млн рублей безвозвратно)

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО