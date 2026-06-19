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Фонд кино поддержит 23 проекта кинокомпаний-лидеров

Автор: БК

19 июня 2026

В их числе – «Золушка», «Незнайка», «Садко» и многие другие

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 23 проекта. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.

«Арт Пикчерс Студия»
ХОТТАБЫЧ (350 млн рублей безвозвратно)
 
«ВБД Груп»
ЗОЛУШКА (100 млн рублей безвозвратно)
НЕЗНАЙКА (400 млн рублей безвозвратно)
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (250 млн рублей безвозвратно)
ХОЛОП 3 (130 млн рублей безвозвратно)

«Водород 2011»
ВЕСЕЛЬЧАК У (450 млн рублей безвозвратно)
НЕАНДЕРТАЛЕЦ (350 млн рублей безвозвратно)

«Дирекция кино»
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (400 млн рублей безвозвратно)

Кинокомпания «СТВ»
САДКО (300 млн рублей безвозвратно)
ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей безвозвратно)

«МЕМ»
1001 НОЧЬ (200 млн рублей безвозвратно)
ЖИЛ-БЫЛ ПЕС (100 млн рублей безвозвратно)
ПЕС (80 млн рублей безвозвратно)

«ПРОФИТ»
АДЕН 86. ПОСОЛЬСТВО (200 млн рублей безвозвратно)
КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (200 млн рублей безвозвратно)
ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ (100 млн рублей безвозвратно)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (400 млн рублей безвозвратно)
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (400 млн рублей безвозвратно)

ТПО «РОК»
СПАСЕННЫЙ (80 млн рублей безвозвратно)

«Централ Партнершип»
БИТВА ЗА МОСКВУ (100 млн рублей безвозвратно)
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (400 млн рублей безвозвратно)
УМКА (200 млн рублей безвозвратно)
ЩЕЛКУНЧИК (450 млн рублей безвозвратно)

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО

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