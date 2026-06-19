Фонд кино поддержит 23 проекта кинокомпаний-лидеров
В их числе – «Золушка», «Незнайка», «Садко» и многие другие
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов компаний – лидеров отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки было утверждено 23 проекта. Список студий и картин расположен в алфавитном порядке.
«Арт Пикчерс Студия»
• ХОТТАБЫЧ (350 млн рублей безвозвратно)
«ВБД Груп»
• ЗОЛУШКА (100 млн рублей безвозвратно)
• НЕЗНАЙКА (400 млн рублей безвозвратно)
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (250 млн рублей безвозвратно)
• ХОЛОП 3 (130 млн рублей безвозвратно)
«Водород 2011»
• ВЕСЕЛЬЧАК У (450 млн рублей безвозвратно)
• НЕАНДЕРТАЛЕЦ (350 млн рублей безвозвратно)
«Дирекция кино»
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (400 млн рублей безвозвратно)
Кинокомпания «СТВ»
• САДКО (300 млн рублей безвозвратно)
• ЧУДО-ЮДО (200 млн рублей безвозвратно)
«МЕМ»
• 1001 НОЧЬ (200 млн рублей безвозвратно)
• ЖИЛ-БЫЛ ПЕС (100 млн рублей безвозвратно)
• ПЕС (80 млн рублей безвозвратно)
«ПРОФИТ»
• АДЕН 86. ПОСОЛЬСТВО (200 млн рублей безвозвратно)
• КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (200 млн рублей безвозвратно)
• ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ (100 млн рублей безвозвратно)
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
• КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (400 млн рублей безвозвратно)
• СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (400 млн рублей безвозвратно)
ТПО «РОК»
• СПАСЕННЫЙ (80 млн рублей безвозвратно)
«Централ Партнершип»
• БИТВА ЗА МОСКВУ (100 млн рублей безвозвратно)
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (400 млн рублей безвозвратно)
• УМКА (200 млн рублей безвозвратно)
• ЩЕЛКУНЧИК (450 млн рублей безвозвратно)
Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЮДО