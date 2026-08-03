Новый «Человек-паук» все-таки установил рекорд стартового уикенда в США

Кинокомикс смог побить результат фильма «Мстители: Финал»

Согласно уточненным данным, кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ заработал $360 млн за первый уикенд в США, показав лучший стартовый результат за всю историю североамериканского бокс-офиса.

Картина превзошла прошлого лидера – проект Marvel МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, который в 2019 году начал свой прокат с $357,1 млн.

«Вау! 360 миллионов благодарностей всем создателям фильма, актерам, продюсерам, а также моим коллегам из Sony, которые создали выдающуюся картину и реализовали исключительную маркетинговую кампанию. Рекорды созданы для того, чтобы их бить, но мы будем гордиться этим достижением столько, сколько оно продержится», – заявил председатель и генеральный директор Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман.

Напомним, что мировые стартовые сборы нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА достигли $932 млн, что стало вторым результатом в истории.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ