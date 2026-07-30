«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков

Об этом заявила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева

«Союзмультфильм» постепенно прекратит лицензировать классических персонажей для выпуска книг, оформления общественных пространств и размещения в тематических парках. Об этом в интервью «Кинопоиску» рассказала председатель совета директоров студии и генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

По ее словам, студия намерена самостоятельно развивать эти направления вместо передачи лицензий сторонним компаниям. В частности, «Союзмультфильм» планирует создавать собственные парки и развивать издательское направление через собственные проекты и стратегические партнерства с издательствами.

При этом Слащева отметила, что лицензионные продажи остаются важной частью бизнеса. «Лицензиаты нередко просят старых персонажей. По «Простоквашино» мы на это не идем категорически. Хотите старых – значит, не к нам. А вот «Шайбу! Шайбу!» реализуем. На такие проекты приходят компании по производству одежды. Мерч выглядит отлично: футболки, толстовки, аксессуары. Лицензиаты специально создают ажиотаж, выпускают не больше 5000-6000 штук, которые разлетаются за неделю-две. Мы просим сделать больше – отказывают. Ажиотаж – часть стратегии. Персонажи «Шайбу! Шайбу!» были куплены, в частности, для франшизы «Майор Гром», в том числе на комиксы, и активно используются. Если говорить о Винни Пухе или Умке, это прежде всего детские товары: игрушки, одежда, поильники, товары для малышей. Огромное многообразие», – добавила она.