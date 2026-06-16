«Чебурашка» может получить продолжение после третьего фильма

Об этом заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала в интервью РИА Новости, что франшиза о Чебурашке может продолжение после выхода триквела.

«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма ЧЕБУРАШКА 3 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», – подчеркнула она.

Напомним, что первый ЧЕБУРАШКА продолжает оставаться самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката (6,8 млрд рублей). Сиквел, вышедший на экраны в этом году, принес 6 млрд рублей.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2