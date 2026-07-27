Фестиваль «Одна шестая» открыл набор в Актерскую лабораторию

Куратором программы выступит актер Егор Корешков

Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября, объявил о старте приема заявок в Актерскую лабораторию.

Куратором программы выступит актер Егор Корешков. К участию приглашаются профессиональные актеры старше 18 лет из России и стран Евразии. В лабораторию отберут 12 участников, трое из которых получат гранты на компенсацию расходов на проезд и проживание. Прием заявок продлится на официальном сайте фестиваля до 14 августа.

Участников интенсива ждут мастер-классы и встречи с актерами, режиссерами, операторами, сценаристами, кастинг-директорами, агентами и представителями индустрии. В частности, один из дней будет полностью посвящен мастер-классу Валерия Караваева – режиссера и педагога по актерскому мастерству.

Фото: пресс-служба фестиваля