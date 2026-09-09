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Аналитика


Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим историческую драму ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK), семейную комедию ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG) и экшн-хоррор НАДЕЖДА (WP).

Из двух семейных премьер недели выше расположился зарубежный релиз. ХИТРЫЙ КОЙОТ предварительно заработал 795,5 тысячи рублей. Новинка превзошла аналог КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (753,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 76,9 млн без учета превью), который, впрочем, успел выйти еще до ухода мейджоров с российского рынка и является не самым релевантным референсом. Также позади остались проекты КОТ И ПЕС (334,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,1 млн) и МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (159,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 15 млн). 

В свою очередь, мультфильм КРАЙ ЧУДЕС предварительно освоил 205,3 млн. Это поместило картину выше ленты ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), но ниже релизов МАРАКУДА (991,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 43,3 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35 млн). 

Фильм

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
МАРАКУДА 991,1
ХИТРЫЙ КОЙОТ 795,5
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 753,7
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 723,6
КОТ И ПЕС 334,2
КРАЙ ЧУДЕС 205,3
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ 159,5
ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

За счет предпоказов продажи корейского фантастического фильма НАДЕЖДА с учетом сеансов с субтитрами составили 769,9 тысячи рублей. Новинка повторила данные самого очевидного аналога КОЛОНИЯ (765,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн) и уступила двум другим азиатским остросюжетным релизам ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 18,4 млн без учета превью). Также картина превзошла аналоги КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ 1,728
ВЫХОД 8 1,695
НАДЕЖДА 0,770
КОЛОНИЯ 0,766
КОРАБЛЬ В ПУСАН 0,159
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ 0,117
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 0,093

Предварительные продажи билетов исторической картины ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА составили 405,5 тысячи рублей. Новинка проиграла проекту ИМПЕРАТРИЦЫ  (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), но опередила приключенческую ленту ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (268,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ИМПЕРАТРИЦЫ 771,4
ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА 405,5
ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ 268,3

Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ

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09.09.2026 Автор: Никита Никитин

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