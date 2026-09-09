Предпродажи уикенда: в гонке новинок всех опередил «Хитрый Койот»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим историческую драму ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK), семейную комедию ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO), мультфильм КРАЙ ЧУДЕС (VLG) и экшн-хоррор НАДЕЖДА (WP).
Из двух семейных премьер недели выше расположился зарубежный релиз. ХИТРЫЙ КОЙОТ предварительно заработал 795,5 тысячи рублей. Новинка превзошла аналог КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (753,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 76,9 млн без учета превью), который, впрочем, успел выйти еще до ухода мейджоров с российского рынка и является не самым релевантным референсом. Также позади остались проекты КОТ И ПЕС (334,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 32,1 млн) и МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (159,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 15 млн).
В свою очередь, мультфильм КРАЙ ЧУДЕС предварительно освоил 205,3 млн. Это поместило картину выше ленты ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), но ниже релизов МАРАКУДА (991,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 43,3 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРАКУДА
|991,1
|ХИТРЫЙ КОЙОТ
|795,5
|КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|753,7
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|723,6
|КОТ И ПЕС
|334,2
|КРАЙ ЧУДЕС
|205,3
|МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
|159,5
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
За счет предпоказов продажи корейского фантастического фильма НАДЕЖДА с учетом сеансов с субтитрами составили 769,9 тысячи рублей. Новинка повторила данные самого очевидного аналога КОЛОНИЯ (765,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн) и уступила двум другим азиатским остросюжетным релизам ВЫХОД 8 (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью) и ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 18,4 млн без учета превью). Также картина превзошла аналоги КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (116,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,3 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (92,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
|1,728
|ВЫХОД 8
|1,695
|НАДЕЖДА
|0,770
|КОЛОНИЯ
|0,766
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|0,159
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|0,117
|ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
|0,093
Предварительные продажи билетов исторической картины ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА составили 405,5 тысячи рублей. Новинка проиграла проекту ИМПЕРАТРИЦЫ (771,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,6 млн), но опередила приключенческую ленту ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (268,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИМПЕРАТРИЦЫ
|771,4
|ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА
|405,5
|ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|268,3
Фото: кадр из фильма ХИТРЫЙ КОЙОТ
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09.09.2026 Автор: Никита Никитин