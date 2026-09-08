Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса

Об этом заявил продюсер Петр Ануров

Продюсер Петр Ануров рассказал в интервью ТАСС, что съемки экранизации книги Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» начнутся во второй половине 2027 года.

Режиссером проекта выступит Дмитрий Киселев (МИРА, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ), а сценарий напишут Роман Кантор и Сергей Козин. Напомним, что в кинофраншизе ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА роль Урфина Джюса исполняет Дмитрий Чеботарев.

Исходная повесть Волкова рассказывает о завистливом и властолюбивом столяре, который решил захватить Волшебную страну при помощи армии оживших марионеток, но был побежден девочкой Элли и ее друзьями.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖEЛТОГО КИРПИЧА