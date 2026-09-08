top banner

Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса

Автор: БК

8 сентября 2026

Об этом заявил продюсер Петр Ануров

Продюсер Петр Ануров рассказал в интервью ТАСС, что съемки экранизации книги Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» начнутся во второй половине 2027 года.

Режиссером проекта выступит Дмитрий Киселев (МИРА, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ), а сценарий напишут Роман Кантор и Сергей Козин. Напомним, что в кинофраншизе ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА роль Урфина Джюса исполняет Дмитрий Чеботарев.

Исходная повесть Волкова рассказывает о завистливом и властолюбивом столяре, который решил захватить Волшебную страну при помощи армии оживших марионеток, но был побежден девочкой Элли и ее друзьями.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖEЛТОГО КИРПИЧА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопроката
Подробнее
Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в Австрии
Подробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариев девятой волны
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем мире
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3-6 сентября
Подробнее
83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу
Подробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»
Подробнее
Мэрия Москвы начала прием заявок на два гранта для кинопроизводителей
Подробнее
Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августе
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Трудно быть богом»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинок
Подробнее
Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра КИОН
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» продолжает доминировать в прокате
Подробнее
Московскую международную неделю кино в 2026 году посетило более 720 тысяч человек
Подробнее