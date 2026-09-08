Дмитрий Киселев снимет фильм про Урфина Джюса
Автор: БК
8 сентября 2026
Об этом заявил продюсер Петр Ануров
Продюсер Петр Ануров рассказал в интервью ТАСС, что съемки экранизации книги Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» начнутся во второй половине 2027 года.
Режиссером проекта выступит Дмитрий Киселев (МИРА, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ), а сценарий напишут Роман Кантор и Сергей Козин. Напомним, что в кинофраншизе ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА роль Урфина Джюса исполняет Дмитрий Чеботарев.
Исходная повесть Волкова рассказывает о завистливом и властолюбивом столяре, который решил захватить Волшебную страну при помощи армии оживших марионеток, но был побежден девочкой Элли и ее друзьями.
Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА: ДОРОГА ИЗ ЖEЛТОГО КИРПИЧА
Самое читаемое
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»Подробнее
Okko рассказал о новинках сентябряПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентябряПодробнее
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров предрекает скорую остановку пиратского кинопрокатаПодробнее
Российские фильмы покажут в рамках Недели детского кино в АвстрииПодробнее
Программа «Автор» провела питчинг сценариев девятой волныПодробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Международная касса: «Одиссея» впервые обошла «Человека-паука» на уикенде во всем миреПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы во главе с «Человеком-пауком»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3-6 сентябряПодробнее
83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работуПодробнее
Стали известны победители фестиваля «Одна шестая»Подробнее
Мэрия Москвы начала прием заявок на два гранта для кинопроизводителейПодробнее
Новый «Человек-паук» и «Одиссея» стали самыми популярными фильмами у пиратов в августеПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Трудно быть богом»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Тони» вырвался вперед всех новинокПодробнее
Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра КИОНПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» продолжает доминировать в прокатеПодробнее
Московскую международную неделю кино в 2026 году посетило более 720 тысяч человекПодробнее