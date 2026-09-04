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Касса четверга: пиратские релизы уже месяц на вершине

Автор: БК
4 сентября 2026

Лучшей новинкой стал триллер «Бегущая» с Галь Гадот

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 33 млн рублей.

Лучшая новинка недели – триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот – расположилась на пятой строчке с результатом в 3,1 млн рублей. К концу недели зарубежная картина может освоить 18 млн.

Шестое место занял байопик ТОНИ (AOF). Лента, рассказывающая о становлении шеф-повара Энтони Бурдена, заработала 2,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 16 млн.

На седьмом месте оказалась отечественная комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO), сумевшая положить в свою копилку 1,9 млн рублей. По итогу недели картина с Сергеем Безруковым может рассчитывать на 12 млн.

Строчку ниже застолбил за собой триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин. Картина освоила 1,6 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 10 млн.

Восьмое место заняла семейная лента МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK) с результатом в 1,5 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, это может превратиться в 17 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Предварительные сборы за четверг 03.09.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 03.09.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 03.09.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day		 - 3 -(1) 33 008 427$379 407 -68,4% 1 596 653 207$18 755 471 -
2 МЯТЕЖ
Mutiny		 AK 2 -(1737) 4 505 702$51 790 -63,7% 90 415 455$1 072 798 27 000 000 $310 345
3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 5 -(1595) 3 985 501$45 810 -70,7% 930 523 610$11 497 882 60 000 000 $689 655
4 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 VLG 2 -(2157) 3 910 703$44 951 -79,6% 132 412 608$1 571 104 40 000 000 $459 770
5 БЕГУЩАЯ
The Runner		 VLG 1 -(773) 3 143 845$36 136 - 3 328 763$38 262 18 000 000 $206 897
6 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 1 -(181) 2 300 343$26 441 - 4 580 254$52 647 16 000 000 $183 908
7 НЕ ПО-ДЕТСКИ
 CAO 1 -(768) 1 878 501$21 592 - 2 595 039$29 828 12 000 000 $137 931
8 СЫГРАТЬ В ЯЩИК
Just Play Dead		 PRD 1 -(380) 1 601 238$18 405 - 1 601 238$18 405 10 000 000 $114 943
9 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
 AK 1 -(800) 1 523 627$17 513 - 1 914 709$22 008 17 000 000 $195 402
10 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 5 -(351) 767 504$8 822 -79,2% 293 715 410$3 629 253 10 000 000 $114 943
11 АЛМАЗ. «СЕРДЦЕ ПЕРСИИ»
 NKI 2 -(972) 435 235$5 003 -48,2% 8 228 000$97 627 -
12 МАЙКЛ
Michael		 VLG 15 -(1410) 401 807$4 618 -53,2% 2 307 422 130$32 544 741 -
13 ПЕНТХАУС
 PVZGL 2 -(28) 401 426$4 614 -75,1% 7 525 497$89 292 -
14 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 16 -(62) 372 050$4 276 -45,5% 536 553 211$7 562 413 -
15 МОШЕННИКИ
 KAP 3 -(52) 356 616$4 099 -50,9% 18 121 284$212 866 -
16 КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ
The Summoning		 WP 2 -(125) 283 039$3 253 -71,9% 6 698 388$79 478 -
17 ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ
Nanay, Tatay		 KNLG 1 -(103) 263 550$3 029 - 263 550$3 029 -
18 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ № 13
Tumbal Proyek		 VRT 3 -(55) 248 776$2 859 -68,8% 18 642 504$218 989 -
19 МИА И МОНСТРЫ
Monster Mia		 EXP 1 -(974) 222 429$2 557 - 807 111$9 277 -
20 КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water		 CAO 4 -(58) 220 660$2 536 -72,7% 66 630 504$802 777 -
21 КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ
Hive		 EXP 2 -(114) 220 008$2 529 -79,8% 6 933 982$82 273 -
22 ХОЛОП 3
 CP 13 -(59) 217 000$2 494 -68,6% 1 194 500 000$16 638 808 -
ИТОГО ТОП-22:
60 267 987 $692 735
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 87 руб.

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БЕГУЩАЯ / The Runner (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИА И МОНСТРЫ / Monster Mia (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ / Nanay, Tatay (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
СЫГРАТЬ В ЯЩИК / Just Play Dead (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТОНИ / Tony (AMDT) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»AOFA-One Films
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
PRDПарадизPVZGLПро:взгляд
VLGВольгаVRTVereteno
WPУорлд Пикчерз
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Сборов за уикенд 03–06.09
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 63 000 000
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 50 000 000
МЯТЕЖ 35 000 000
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 25 000 000
НЕ ПО-ДЕТСКИ 20 000 000
ТОНИ 17 000 000
БЕГУЩАЯ 16 000 000
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 15 000 000