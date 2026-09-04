Касса четверга: пиратские релизы уже месяц на вершине
Лучшей новинкой стал триллер «Бегущая» с Галь Гадот
Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 33 млн рублей.
Лучшая новинка недели – триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот – расположилась на пятой строчке с результатом в 3,1 млн рублей. К концу недели зарубежная картина может освоить 18 млн.
Шестое место занял байопик ТОНИ (AOF). Лента, рассказывающая о становлении шеф-повара Энтони Бурдена, заработала 2,3 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 16 млн.
На седьмом месте оказалась отечественная комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO), сумевшая положить в свою копилку 1,9 млн рублей. По итогу недели картина с Сергеем Безруковым может рассчитывать на 12 млн.
Строчку ниже застолбил за собой триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин. Картина освоила 1,6 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 10 млн.
Восьмое место заняла семейная лента МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK) с результатом в 1,5 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, это может превратиться в 17 млн по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Предварительные сборы за четверг 03.09.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 03.09.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 03.09.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day
|-
|3
|-(1)
|33 008 427$379 407
|-68,4%
|1 596 653 207$18 755 471
|-
|2
|МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|2
|-(1737)
|4 505 702$51 790
|-63,7%
|90 415 455$1 072 798
|27 000 000 $310 345
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|5
|-(1595)
|3 985 501$45 810
|-70,7%
|930 523 610$11 497 882
|60 000 000 $689 655
|4
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|2
|-(2157)
|3 910 703$44 951
|-79,6%
|132 412 608$1 571 104
|40 000 000 $459 770
|5
|БЕГУЩАЯ
The Runner
|VLG
|1
|-(773)
|3 143 845$36 136
|-
|3 328 763$38 262
|18 000 000 $206 897
|6
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|1
|-(181)
|2 300 343$26 441
|-
|4 580 254$52 647
|16 000 000 $183 908
|7
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|CAO
|1
|-(768)
|1 878 501$21 592
|-
|2 595 039$29 828
|12 000 000 $137 931
|8
|СЫГРАТЬ В ЯЩИК
Just Play Dead
|PRD
|1
|-(380)
|1 601 238$18 405
|-
|1 601 238$18 405
|10 000 000 $114 943
|9
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2
|AK
|1
|-(800)
|1 523 627$17 513
|-
|1 914 709$22 008
|17 000 000 $195 402
|10
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|5
|-(351)
|767 504$8 822
|-79,2%
|293 715 410$3 629 253
|10 000 000 $114 943
|11
|АЛМАЗ. «СЕРДЦЕ ПЕРСИИ»
|NKI
|2
|-(972)
|435 235$5 003
|-48,2%
|8 228 000$97 627
|-
|12
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|15
|-(1410)
|401 807$4 618
|-53,2%
|2 307 422 130$32 544 741
|-
|13
|ПЕНТХАУС
|PVZGL
|2
|-(28)
|401 426$4 614
|-75,1%
|7 525 497$89 292
|-
|14
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|16
|-(62)
|372 050$4 276
|-45,5%
|536 553 211$7 562 413
|-
|15
|МОШЕННИКИ
|KAP
|3
|-(52)
|356 616$4 099
|-50,9%
|18 121 284$212 866
|-
|16
|КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ
The Summoning
|WP
|2
|-(125)
|283 039$3 253
|-71,9%
|6 698 388$79 478
|-
|17
|ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ
Nanay, Tatay
|KNLG
|1
|-(103)
|263 550$3 029
|-
|263 550$3 029
|-
|18
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ № 13
Tumbal Proyek
|VRT
|3
|-(55)
|248 776$2 859
|-68,8%
|18 642 504$218 989
|-
|19
|МИА И МОНСТРЫ
Monster Mia
|EXP
|1
|-(974)
|222 429$2 557
|-
|807 111$9 277
|-
|20
|КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water
|CAO
|4
|-(58)
|220 660$2 536
|-72,7%
|66 630 504$802 777
|-
|21
|КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ
Hive
|EXP
|2
|-(114)
|220 008$2 529
|-79,8%
|6 933 982$82 273
|-
|22
|ХОЛОП 3
|CP
|13
|-(59)
|217 000$2 494
|-68,6%
|1 194 500 000$16 638 808
|-
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