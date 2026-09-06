Обзор изменений графика релизов на неделе 31 августа – 6 сентября 2026 года

Триквел «На деревню дедушке», «Джозефина» с Ченнингом Татумом и альманах к юбилею «Барбоскиных»

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила четыре отечественных новинки – КРОКОДИЛ ПЕТРОВИЧ (5 августа 2027 года), ПОТАПЫЧ (24 февраля 2028 года), КУСЬ (22 марта 2029 года) и ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ (26 апреля 2029 года). Семейная лента МАНЮНЯ: ДЕТСТВО БА. ФИЛЬМ 2 переместилась с 20 мая 2027 года на 30 сентября 2027 года, а спортивное драмеди ТРЕНИРОВКА ГНЕВА – с 16 сентября 2027 года на 12 августа 2027 года. Также прокатную сетку временно покинул масштабный французский байопик о бывшем президенте Франции Шарле де Голле: релиз фильма ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ был намечен на 1 октября, а ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 2. СВОБОДА – на 29 октября.

«Каро Премьер» поставил на 10 июня 2027 года лирическую комедию ОТЦОВСКИЙ КЛУБ, а на 8 июля 2027 года – семейную комедию НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3. В ГОСТИ К БАБУШКЕ.

«Наше кино» поменяло местами фильмы ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ и УЗЫ – теперь они выйдут 10 декабря и 11 марта 2027 года соответственно.

«НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз байопика МАЗЕРАТИ с 4 ноября на 3 декабря.

«Вольга» выпустит в российский прокат семейную драму ДЖОЗЕФИНА с Ченнингом Татумом, Джеммой Чан и дебютанткой Мейсон Ривз. Фильм-победитель кинофестиваля «Сандэнс» появится на экранах с 26 ноября.

«Экспонента Фильм» изменила часть дат у своих релизов. Хоррор СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ ушел с 15 на 29 октября. Ранее там стоял фильм THE INFLUENCER PROJECT, который теперь сдвинулся на 12 ноября. ДОМ-КЛЕТКА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ переместился с 12 ноября на 17 декабря, а RUBY, RUBY – с 17 декабря на 1 января 2027 года.

«Русский Репортаж» вновь покажет в кинотеатрах документальный фильм ТВИГГИ. Перевыпуск намечен на 24 сентября. В свою очередь, анимационные проекты ФЛАМИНГО ФЛАМЕНКО. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ и ПИРАТКА МО покинули прокатную сетку – их релиз был запланирован на 22 октября и 26 ноября соответственно.

Cinema Park Distribution заявил на 8 октября анимационный альманах БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ, приуроченный к юбилею франшизы.

«Пионер» поставил на 5 ноября хоррор ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ЗЛО ВНУТРИ.

Фото: кадр из фильма ДЖОЗЕФИНА