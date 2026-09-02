Мэрия Москвы начала прием заявок на два гранта для кинопроизводителей

Принять участие можно до 30 ноября

Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил в своем телеграм-канале, что мэрия Москвы открыла прием заявок сразу на два гранта для кинопроизводителей.

Грант за создание образа Москвы в кино действует с 2021 года и позволяет получить от 2 до 20 млн рублей. Финансовая поддержка оказывается кинопроизводителям, чьи фильмы или сериалы способствуют популяризации образа Москвы в киноискусстве. В прошлом году ведомство поддержало сразу 15 проектов.

Грант на продвижение фильмов, относящихся к особо важным категориям (детско-юношеский контент; проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей; фильмы, посвященные событиям и участникам СВО) позволяет компенсировать до 70% затрат на размещение рекламы на наружных поверхностях и транспортных средствах в Москве. Отмечается, что он не может превысить 5 млн рублей за продвижение одного фильма.

Обе заявочных кампании продлятся до 30 ноября. Подать заявки на участие можно на киноплатформе «Москино».

Фото: телеграм-канал «С уважением, Фурсин»