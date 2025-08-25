top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Автор: Илья Кувшинов

25 августа 2025

В его рамках планируется организация образовательных процессов на городских киноплощадках

На Московской международной недели кино было подписано соглашение между Институтом кино факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и «Москино».

В подписании документа приняли участие директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов и декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

В рамках соглашения планируется организация образовательных процессов на новых киноплощадках, открытых городом – это даст студентам возможность не только получить теоретические знания, но и погрузиться в реальные процессы кинопроизводства. Кроме того, ожидается запуск совместных проектов, в рамках которых студенты смогут реализовывать свои киноработы.

Отмечается, что партнерство нацелено на создание условий, которые позволят объединить академическую экспертизу и городскую культурную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба ММНК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
В Калининграде открылся XIII фестиваль «Короче»
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил жюри питчинга научно-фантастических фильмов и сериалов
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на создание кинозалов в малых городах
Подробнее
Дэнни Бойл снимет картину о становлении империи Руперта Мердока
Подробнее
«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Юбилейная «Ночь кино» откроется в кинотеатре Музея Победы
Подробнее
На фестивале «Новый сезон» обсудят интеграцию искусственного интеллекта в создание контента
Подробнее
Netflix выпустит «Франкенштейна» Гильермо дель Торо в широкий прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная комедия «Дети-шпионы»
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Фестиваль «Короче» убрал драму «Социализация» из конкурса полнометражных дебютов
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
KION готовит сериал «Волшебница» с песнями из мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дети-шпионы» опередили «Ритмы мечты»
Подробнее
Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года
Подробнее
Официальная касса России: наперегонки с дедушкой
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 августа
Подробнее

Новости по теме

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие более 80 зарубежных гостей
Подробнее
Власти Москвы увеличили грант за продвижение образа города в кино
Подробнее
В Москве во второй раз пройдет Московская международная неделя кино
Подробнее
«Москино» и коммуникационное агентство Prophet получили премию «Серебряный лучник»
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона Московского кинокластера
Подробнее