Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
В его рамках планируется организация образовательных процессов на городских киноплощадках
На Московской международной недели кино было подписано соглашение между Институтом кино факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и «Москино».
В подписании документа приняли участие директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов и декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
В рамках соглашения планируется организация образовательных процессов на новых киноплощадках, открытых городом – это даст студентам возможность не только получить теоретические знания, но и погрузиться в реальные процессы кинопроизводства. Кроме того, ожидается запуск совместных проектов, в рамках которых студенты смогут реализовывать свои киноработы.
Отмечается, что партнерство нацелено на создание условий, которые позволят объединить академическую экспертизу и городскую культурную инфраструктуру.
Фото: пресс-служба ММНК