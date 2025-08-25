Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

В его рамках планируется организация образовательных процессов на городских киноплощадках

На Московской международной недели кино было подписано соглашение между Институтом кино факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и «Москино».

В подписании документа приняли участие директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов и декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

В рамках соглашения планируется организация образовательных процессов на новых киноплощадках, открытых городом – это даст студентам возможность не только получить теоретические знания, но и погрузиться в реальные процессы кинопроизводства. Кроме того, ожидается запуск совместных проектов, в рамках которых студенты смогут реализовывать свои киноработы.

Отмечается, что партнерство нацелено на создание условий, которые позволят объединить академическую экспертизу и городскую культурную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба ММНК