«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру

Подписание соглашения прошло в рамках Московской международной недели кино

Еще одно соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Московской международной недели кино – на этот раз между «Москино» и «Газпром-Медиа Холдингом».

В подписании приняли участие заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.

Отмечается, что «Газпром-Медиа Холдингу» будет оказано содействие со стороны «Москино» в части доступа к современным площадкам Московского международного кинокластера – кинопарку «Москино» и кинозаводу «Москино» – для съемок национальных и международных проектов.

Совместными усилиями стороны также будут работать над созданием и продвижением образа Москвы как уникального креативного центра, представляющего интерес для мирового сообщества.

Кроме того, в рамках соглашения планируется взаимодействие в организации и проведении кинофестивалей, а также оказание взаимной информационной поддержки совместных инициатив.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»