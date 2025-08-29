top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу

Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу

Автор: БК

29 августа 2025

Власти страны рассчитывают, что это привлечет еще больше туристов из России

Представители делегации «Газпром-Медиа Холдинга» приняли участие во встрече, организованной министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсой, а также основателем продюсерской компании Bozdağ Film Мехметом Боздагом.

В состав делегации вошли генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3» Константин Обухов и руководитель международного направления «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Богданова.

Особое внимание турецкой стороны привлек эффект от выхода российских реалити-шоу в эфир. Например, после премьеры «Выжить в Самарканде» количество зрителей ТНТ, рассматривающих Самарканд как привлекательное направление для путешествия, выросло на 11%.

Константин Обухов пояснил, что «Газпром-Медиа Холдинг» рассматривает различные страны и направления для съемок своих ТВ-шоу – в том числе и Турцию. В 2024 году ее посетило 6,7 млн российских туристов. Министр культуры и туризма Турции, в свою очередь, заявил, что республика заинтересована в усилении своего туристического потенциала через трансграничные медиапроекты. В числе потенциальных локаций для съемок Мехмет Нури Эрсой предложил Стамбул, Анталию и Бодрум.

Отмечается, что съемки нового телепроекта от «Газпром-Медиа Холдинга» начнутся на территории Турции уже этой осенью, однако детали пока держатся в секрете.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix
Подробнее
Юбилейную «Ночь кино» посетило около 830 тысяч зрителей
Подробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
82-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу
Подробнее
Российские фильмы стали привлекать в кинотеатры больше семейной аудитории
Подробнее
В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8» 
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 августа
Подробнее
Московская международная неделя кино: сессия «Как заработать на кино?»
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Единая медиаплатформа от «Газпром-Медиа Холдинга» появится в 2026 году
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и анимационная компания «ЯРКО» заключили соглашение с Минпромторгом
Подробнее
Турция готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере кино
Подробнее