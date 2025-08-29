Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу

Власти страны рассчитывают, что это привлечет еще больше туристов из России

Представители делегации «Газпром-Медиа Холдинга» приняли участие во встрече, организованной министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсой, а также основателем продюсерской компании Bozdağ Film Мехметом Боздагом.

В состав делегации вошли генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3» Константин Обухов и руководитель международного направления «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Богданова.

Особое внимание турецкой стороны привлек эффект от выхода российских реалити-шоу в эфир. Например, после премьеры «Выжить в Самарканде» количество зрителей ТНТ, рассматривающих Самарканд как привлекательное направление для путешествия, выросло на 11%.

Константин Обухов пояснил, что «Газпром-Медиа Холдинг» рассматривает различные страны и направления для съемок своих ТВ-шоу – в том числе и Турцию. В 2024 году ее посетило 6,7 млн российских туристов. Министр культуры и туризма Турции, в свою очередь, заявил, что республика заинтересована в усилении своего туристического потенциала через трансграничные медиапроекты. В числе потенциальных локаций для съемок Мехмет Нури Эрсой предложил Стамбул, Анталию и Бодрум.

Отмечается, что съемки нового телепроекта от «Газпром-Медиа Холдинга» начнутся на территории Турции уже этой осенью, однако детали пока держатся в секрете.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»