«Газпром-Медиа Холдинг» и анимационная компания «ЯРКО» заключили соглашение с Минпромторгом

В его рамках участники намереваются создавать и продвигать анимационный контент

23 апреля в рамках открытия ХХ юбилейного форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Газпром-Медиа Холдингом», анимационной компанией «ЯРКО» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Отмечается, что основная цель сотрудничества – формирование у детской аудитории устойчивого интереса к профессиям в сфере промышленности через создание и продвижение анимационного проекта.

В подписании приняли участие первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и генеральный директор анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова.

В рамках соглашения участники намереваются создавать и продвигать анимационный контент, обеспечивая высокое качество его сценарного, художественного и технического исполнения. Министерство промышленности и торговли РФ, в свою очередь, предоставит методическую, экспертную и содержательную поддержку при формировании концепции и ключевых образовательных сообщений проекта.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»