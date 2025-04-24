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«Газпром-Медиа Холдинг» и анимационная компания «ЯРКО» заключили соглашение с Минпромторгом

Автор: БК

24 апреля 2025

В его рамках участники намереваются создавать и продвигать анимационный контент

23 апреля в рамках открытия ХХ юбилейного форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «Газпром-Медиа Холдингом», анимационной компанией «ЯРКО» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Отмечается, что основная цель сотрудничества – формирование у детской аудитории устойчивого интереса к профессиям в сфере промышленности через создание и продвижение анимационного проекта.  

В подписании приняли участие первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и генеральный директор анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова.

В рамках соглашения участники намереваются создавать и продвигать анимационный контент, обеспечивая высокое качество его сценарного, художественного и технического исполнения. Министерство промышленности и торговли РФ, в свою очередь, предоставит методическую, экспертную и содержательную поддержку при формировании концепции и ключевых образовательных сообщений проекта.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

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