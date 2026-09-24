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Россияне назвали Данилу Багрова главным киногероем российского характера

Автор: БК

24 сентября 2026

«Газпром-Медиа Холдинг» представил исследование «Российский культурный код»

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров представил результаты исследования «Российский культурный код» на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Согласно ему, среди наиболее значимых характеристик российского характера респонденты выделили широту души, справедливость и стойкость. При этом аудитория сохраняет запрос на обычного, узнаваемого героя – человека, который хорошо делает свое дело и не воспринимает это как подвиг.

Наиболее точно отражающим российский характер киногероем был назван Данила Багров из БРАТА Алексея Балабанова. Жаров подчеркнул, что речь не идет о безусловном одобрении героя, а его актуальность связана в том числе с ценностным конфликтом, который продолжает вызывать дискуссии.

Глава «Газпром-Медиа» отметил, что при создании контента важно опираться не только на интуицию, но и на понимание аудитории. При этом ценности не стоит навязывать зрителю напрямую – важно рассказывать интересные истории и оставлять ему возможность самому сделать вывод. Среди проектов, в которых эти ориентиры уже нашли отражение, Жаров назвал сериалы «Подслушано в Рыбинске», «Первый отдел», «Плевако», «Жуки», «Екатерина Великая», а также фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

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