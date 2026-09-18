Минюст РФ признал режиссера Андрея Звягинцева* иноагентом

Ведомство расширило список в пятницу, 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер и сценарист Андрей Звягинцев*.

Кинематографист дебютировал в полнометражном кино в 2003 году драмой ВОЗВРАЩЕНИЕ, премьера которой состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и была удостоена двух «Золотых львов» – за лучший фильм и за лучший режиссерский дебют.

Премьера его последней на данный момент работы – драмы МИНОТАВР – состоялась в этом году в Каннах, где она получила Гран-при жюри смотра. Помимо этого, 16 сентября Франция выбрала картину Звягинцева в качестве национального кандидата от страны на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок фильма МИНОТАВР