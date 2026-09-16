Король на сцене – король везде: итоги российского онлайн-проката за август 2026 года

В начале сентября музыкальный байопик МАЙКЛ впервые за пятнадцать недель проката покинул первую десятку лидеров бокс-офиса, опустившись на одиннадцатую позицию. Эта потеря смотрится еще менее ощутимой, учитывая, как в течение всего августа картина собирала зрительское внимание в онлайн-кинотеатрах. Грандиозный концерт в исполнении Джафара Джексона продолжается. Впрочем, отечественные комедийные новинки также пользовались заметным спросом у аудитории, которая, очевидно, хотела в последний месяц лета хорошенько отдохнуть.

Фильм про творческий путь Майкла Джексона вышел в середине месяца на четырех стримингах. Проект получил не самое широкое распространение среди рассматриваемых в рейтинге картин, однако стал лидером на всех платформах, где был показан. Золото ему досталось от пользователей «Кинопоиска», Okko, «Иви» и, что весьма примечательно, Wink, где редкий зарубежный релиз в целом оказывается в чарте.

Наиболее представленной стала комедия ДЕД ФОМИЧ, получившая завидную рекламную кампанию как раз в интернете благодаря самоироничным и динамичным роликам с участием исполнителя главной роли Николая Добрынина. У фильма пять площадок, пользователи которых демонстрировали разный уровень интереса. Так, на Premier лента заняла почетное второе место, в Okko стала третьей, на «Кинопоиске» и Wink – пятой, а вот на «Иви» – лишь девятой.

Другие комедии, БОГАТЫРИ, МАЛЫШ-КАРАТИСТ, ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! и ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ, в разном раскладе получили цифровые премьеры в четырех онлайн-кинотеатрах каждая. По совокупности мест в чартах наиболее успешным из них можно признать духоподъемный спортивный проект МАЛЫШ-КАРАТИСТ. Актерская и продюсерская работа Романа Курцына заняла вторые места в Okko, «Иви» и КИОН и третье – на Wink. Другой фильм с участием актера, фэнтези-комедия БОГАТЫРИ, также оказался в топ-5 на всех платформах, где был представлен. Выше всего его поставили пользователи Wink – вторая строчка, а на «Кинопоиске», Okko и «Иви» картина была четвертой. Более традиционный представитель жанра, ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ, предсказуемо стал лидером в онлайн-кинотеатре Premier, точно попав в комедийный настрой большинства пользователей. Бронзу фильм с Максимом Лагашкиным, Дарьей Блохиной и Кареном Арутюновым получил на КИОН. А вот на Okko и Wink уступил большинству жанровых аналогов: восьмое и девятое места соответственно.

Сразу три релиза с участием популярных блогеров появились в онлайн-кинотеатрах в августе. Приключения хвостатых инфлюенсеров ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! нашли своего зрителя на Premier (третье место), Okko (седьмое место), «Иви» (восьмое место) и КИОН (девятое место). РОБОНЯНЯ, которая расширяет вселенную франшизы НЕ ОДНА ДОМА и одновременно предлагает нового неожиданного героя – реального робота, выше всего поднялась на Okko – шестое место, на Wink стартовала с восьмой строчки и замкнула топ-10 «Кинопоиска». А комедия с Владом Кобяковым РАСПАКОВКА заинтересовала подписчиков «Кинопоиска» (восьмое место) и КИОН (десятое место).

В числе зарубежных релизов компанию МАЙКЛУ составили экшн-детектив ОГРАБИТЬ ЛОНДОН, который заприметили на «Кинопоиске» и Okko, отдав ему седьмое и десятое места соответственно, а также фантастический хоррор РЕЙС 298, отметившийся на «Иви» (шестое место) и КИОН (седьмое место).

При этом совершенно уникальную картину смотрения демонстрируют подписчики Start: ни одна из вышеперечисленных новинок не нашла себе место в топ-10 на этом стриминге. В том числе зарубежные хиты. Здесь на седьмой строчке оказалась военная драма ДАВЛЕНИЕ с Бренданом Фрейзером и Эндрю Скоттом в главных ролях, а другой «новинкой» топа стала мелодрама БЫВШИЕ. HAPPY END. Месяцем ранее в сериальный топ площадки добавился проект «Бывшие», интерес к которому можно объяснить новой волной популярности исполнительницы главной роли Любови Аксеновой. Логичным продолжением этого интереса стали высокие просмотры и полнометражного финала истории.

ХОЛОДНО МАЖОРУ

В сериальном сегменте Start, наоборот, оказался в тренде как раз благодаря Аксеновой и сериалу «Холод», в производстве которого платформа принимала участие. У триллера о мести интересная динамика. На «Иви» и Start он сохранил первую позицию. На Wink потеснил третий сезон «Фишера», переместившись со второго места в июле на первое в августе, а вот на КИОН уступил сразу двум ориджиналсам площадки, причем более развлекательной направленности. В онлайн-кинотеатре МТС лидерами оказались криминальная комедия «Нам кранты» и комедийный детектив «Капитан Туман». Последний вышел 28 августа и моментально поставил рекорд стриминга: стал лучшей комедией года среди всех оригинальных сериалов платформы в 2026 году.

В противовес этому с новым проектом «Кинопоиска» «Чудо» большого чуда не случилось: за три дня августа история про фею-коуча в исполнении Иды Галич добралась только до пятой строчки рейтинга, но очевидно, что она взлетит в сентябре, на который придется основной массив серий. Лидерство удержал новый сезон вечнозеленого хита платформы «Яндекса», криминальной драмы «Мажор». А на четвертом месте оказался популярный сериал телеканала «Россия», детектив «Овчарка» с Еленой Подкаминской, который в сентябре явит второй сезон. Из неожиданных точек зрительского притяжения на этой площадке стоит отметить «Реальных пацанов» – фаворит ТНТ и Premier (снова первое место на домашней платформе) заинтересовал и пользователей «Кинопоиска», заняв там седьмое место.

Okko тоже не смог новинками отвлечь внимание зрителей от уже работающих проектов. Триллеры «Похищение» и «Фейк», а также комедия «Ира» поменялись местами, но остались в первой тройке. Премьера онлайн-кинотеатра «Сбера», комедия «ОПГ» Петра Буслова стартовала с четвертого места, а следом за ней разместилась тоже комедия с элементами криминала, но уже полицейская – «Малой», снятая для ТНТ. Основная ставка в сентябре будет сделана на драму «Большая фарма», которая стартовала 27 августа на шестом месте.

Похожую картину продемонстрировал Wink, переставив местами в первой тройке уже обозначенный «Холод», «После Фишера. Инквизитор» и «Первую ракетку», а главной новинкой стал тот же «Малой» с Тимофеем Кочневым и Владимиром Яглычем в главных ролях.

На «Иви» следом за лидирующим «Холодом» расположился другой остросюжетный проект, «Число зверя», который параллельно гремит на НТВ. В топ-3 вернулась костюмированная мелодрама «История его служанки», в прошлом месяце занимавшая четвертую строчку. А на пятой разместилась новинка «Коп-звезда» с официальной звездой платформы Никитой Панфиловым в главной роли. Впрочем, ей на пятки наступает Павел Прилучный – «Мажор» стал шестым в рейтинге независимого стриминга.

На Start у «Истории его служанки» аналогичная динамика: подъем на строчку выше после временного падения в июле. А главной новинкой топа оказалась криминальная драма «Без правил» с Елизаветой Боярской и Гошей Куценко, получившая на платформе вторую жизнь после премьеры на Premier в 2022 году. Также зрители активно пересматривали комедию «Олдскул» в ожидании нового сезона, выход которого приурочен к началу учебного года.

Не удивляет Premier. Стабильный интерес к «Реальным пацанам» (первое место), «Интернам» (второе место) и «Универу» (пятое место) подпитывают детективные истории, лидером среди которых является «Невский», а главной новинкой стал третий сезон живописного детектива «Кордон» с Петром Рыковым, снятый для ТВ-3.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

16.09.2026 Автор: Вероника Скурихина