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Никита Михалков готовит новый фильм

Автор: БК

16 сентября 2026

Он заявил об этом на сборе труппы своего театра

Режиссер Никита Михалков не оставляет надежды снять еще один фильм – он заявил на сборе труппы своего театра «Мастерская «12», что работает над сценарием нового проекта.

По его словам, картина может получить название РУССКИЙ ОВОЩ. Детали проекта постановщик не раскрыл, однако заявил, что надеется на сотрудничество с артистами из труппы театра.

Напомним, что последней на данный момент режиссерской работой Михалкова стала драма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР, вышедшая в прокат в 2014 году.

Впоследствии режиссер несколько лет работал над фильмом ШОКОЛАДНЫЙ РЕВОЛЬВЕР, сценарий которого написал совместно с братьями Пресняковыми. Съемки планировалось провести не только в России, но и в США, Франции, Германии и Испании, однако в 2024 году производство было заморожено.

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

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