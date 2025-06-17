Никита Михалков предложил ввести взнос в 5 млн рублей для проката западных картин в России

По словам режиссера, данную инициативу уже поддержал президент Владимир Путин

Председатель Союза кинематографистов России и режиссер Никита Михалков выступил за квотирование и введение входных взносов для западного кино. По сообщению ТАСС, постановщик заявил об этом в рамках выступления в Госдуме.

По словам кинематографиста, в своем письме к президенту Владимиру Путину от марта 2025 года он предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России». Помимо этого, он предложил направить 10% сборов от проката зарубежных проектов на финансирование национального кино.

Михалков также добавил, что им предлагалось организовать «принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката» – в этом качестве могут быть задействованы «Газпром-Медиа Холдинг» и «Национальная Медиа Группа».

По словам режиссера, Путин данную инициативу поддержал и сейчас она находится на рассмотрении профильных ведомств.

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР