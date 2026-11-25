«Сталин», «Почти семейное шоу», «Лето в Бадене»

В числе грядущих новинок онлайн-кинотеатра КИОН – историческая драма «Сталин» Владимира Бортко с Игорем Миркурбановым и Виктором Сухоруковым и комедия «Почти семейное шоу» с Ильей Малаковым и Екатериной Шумаковой.

Кроме того, в декабре зрителей ждут лицензионные новинки, среди которых – экранизация романа Леонида Цыпкина ЛЕТО В БАДЕНЕ, фильмы Жоры Крыжовникова, фантастика по произведениям Сергея Лукьяненко и новогодние комедии франшизы ЕЛКИ.

С 26 ноября:

«Сталин» (драма, реж. Владимир Бортко)

1945 год. Победа достигнута, но мир оказывается на пороге нового, ещё более разрушительного конфликта. На плечах одного человека лежит судьба огромной страны, вступающей в ядерную гонку и противостояние с вчерашними союзниками. Находясь на вершине власти, в окружении сильнейших игроков и жестких интриг, он принимает решения, определяющие ход мировой истории.

«Почти семейное шоу» (комедия, реж. Илья Фарфель)

Супруги Паша и Света Рябиновы на грани развода, но ради спасения брака и семейного бюджета решают принять участие в реалити-шоу. Поскольку к соревнованию допускаются только семьи с детьми, бездетная пара выдает за своих родственников младшего брата Паши и дочь Светиной подруги. Теперь им предстоит обойти восемь семей-конкурентов и не раскрыть обман перед камерами.

С 1 декабря:

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (драма, реж. Владимир Котт)

Современное переосмысление пьесы Александра Островского «Снегурочка». В полузаброшенной российской деревне двое парней пытаются завоевать сердце загадочной девушки.

ЕЛКИ-ИГОЛКИ (семейная комедия, реж. Александр Баршак)

Катя – ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

Со 2 декабря:

ЧЕРНОВИК (фантастика, реж. Сергей Мокрицкий)

Молодой геймдизайнер Кирилл обнаруживает, что стерт из памяти всех знакомых, и узнает, что избран для загадочной миссии – стать проводником между параллельными мирами.

С 3 декабря:

КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА (драмеди, реж. Михаил Сегал)

Пожилой бард Алексеев, давно забывший о музыкальной карьере, получает приглашение на известную московскую радиостанцию. Вспоминая бурную молодость, знакомства с легендами и несбывшиеся мечты, он обнаруживает, что его прошлое было совсем не таким, каким он его запомнил.

С 4 декабря:

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (комедия, реж. Семен Серзин)

Молодой житель Подольска Николай мечтает об Амстердаме и музыкальной карьере, но оказывается в московском отделении полиции, где его заставляют рассуждать о красоте родного города, собственной жизни и смысле существования.

С 5 декабря:

ПОДБРОСЫ (драма, реж. Иван И. Твердовский)

Шестнадцатилетний Денис с рождения не чувствует боли. После долгих лет в детском доме он встречает мать, которая находит необычной способности сына применение: подросток начинает бросаться под автомобили ради денежных компенсаций.

С 10 декабря:

«Оперативная память» (детектив, реж. Сергей Попов)

Опытный майор Багрышев не рад появлению молодого стажера Соломатина, однако вскоре узнает, что у него развивается болезнь Альцгеймера. Понимая, что профессиональная карьера подходит к концу, следователь пытается передать напарнику свой опыт и завершить расследования.

С 17 декабря:

ЛЕТО В БАДЕНЕ (драма, реж. Антон Желнов)

Когда единственный сын решает эмигрировать из СССР, карьера Цыпкина оказывается под угрозой. Тогда он обращается к давней мечте — написать роман о Достоевском.

С 31 декабря:

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (драма, реж. Дмитрий Киселев)

В разгар космической гонки СССР готовится к первому выходу человека в открытый космос. Несмотря на технические неполадки и угрозу срыва миссии, космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев отправляются в полет, который навсегда изменит историю освоения космоса.

ГОРЬКО! (комедия, реж. Жора Крыжовников)

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской свадьбе на берегу моря... но у Наташиного отчима заготовлен другой сценарий. Грубый чиновник городской администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и стремится устроить все «как надо». Молодых ждет незабываемый вечер в ресторане «Золотой» с полным набором занудных обрядов. Не в силах бороться, ребята решают провести свадьбу своей мечты в секрете от консервативных родственников. Но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино.

ГОРЬКО! 2 (комедия, реж. Жора Крыжовников)

В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел. Ему бы три дня пролежать и похороны пережить, а там родные откопают и можно спать спокойно. И все идет по плану уцелевшего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ. Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за живое, покойник заставляет родных устроить роскошные поминки с участием Светлакова...

ДНЮХА! (комедия, реж. Роман Каримов)

После бурного празднования дня рождения друга Антон просыпается в незнакомой квартире, не помня событий минувшей ночи. Восстановить их он пытается с помощью фото и видео, опубликованных в интернете, но каждая новая находка осложняет его отношения с девушкой.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ (комедия, реж, Жора Крыжовников)

Провинциальный сотрудник ДПС Петя Васютин собирается жениться, но случайная встреча со столичной поп-звездой ставит его отношения под угрозу.

Фильмы франшизы ЕЛКИ

В преддверии Нового года библиотека «КИОН» пополнится сразу восемью фильмами праздничной франшизы: ЕЛКИ, ЕЛКИ 2, ЕЛКИ 3, ЕЛКИ 4, ЕЛКИ 5, ЕЛКИ НОВЫЕ, ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ и ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ. Зрителей ждут переплетающиеся истории о любви, дружбе, случайных встречах и новогодних чудесах.

Фото: кадр из сериала «Сталин»