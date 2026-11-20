Касса четверга: «Рокки – это я» взял бронзу
Лидером вновь стала историческая драма «Рождение империи»
Лидером чарта за четверг вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 11,6 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 110 млн рублей.
С третьей строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – байопик РОККИ — ЭТО Я (EXP). Американская лента, рассказывающая о создании культового РОККИ, заработала 6,863 млн рублей и может претендовать на 48 млн по итогу уикенда.
На четвертом месте с небольшим отрывом оказалась комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO) с Юрием Стояновым, сумевшая положить в свою копилку 6,859 млн рублей. По итогу недели отечественная лента может рассчитывать на 55 млн.
Строчку ниже с результатом в 6,7 млн рублей заняла документальная лента Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Это может превратиться в 37 млн по итогу уикенда.
На седьмом месте оказалось фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK), освоившее в четверг 4,5 млн рублей. По итогу недели семейная лента с Александром Горбатовым может рассчитывать на 45 млн.
Замкнул десятку анимационный релиз ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP). Отечественный мультфильм заработал 2,9 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ему 22 млн.
Фото: кадр из фильма РОККИ – ЭТО Я
Предварительные сборы за четверг 19.11.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 19.11.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 19.11.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|4
|-(971)
|11 600 000$141 068
|-25,2%
|857 300 000$10 600 965
|110 000 000 $1 337 711
|2
|СКРУДЖ
Ebenezer
|-
|1
|-(1)
|7 913 219$96 233
|-
|7 913 219$96 233
|-
|3
|РОККИ – ЭТО Я
I Play Rocky
|EXP
|1
|-(1169)
|6 863 509$83 467
|-
|7 553 169$91 854
|48 000 000 $583 729
|4
|ДЕДМОБИЛЬ
|CAO
|1
|-(1272)
|6 859 263$83 416
|-
|7 541 136$91 708
|55 000 000 $668 856
|5
|УВИДЕТЬ ВСЕ
You Can See Everything
|VLG
|1
|-(429)
|6 667 372$81 082
|-
|10 988 339$133 629
|37 000 000 $449 957
|6
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|7
|-(465)
|4 700 000$57 157
|-20,3%
|1 245 200 000$14 567 150
|42 000 000 $510 762
|7
|КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
|AK
|1
|-(2102)
|4 532 737$55 123
|-
|4 532 737$55 123
|45 000 000 $547 246
|8
|ЛИЛЯ
|AK
|2
|-(510)
|3 291 176$40 024
|-14,3%
|53 100 743$642 400
|25 000 000 $304 025
|9
|ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ
Wicker
|PVZGL
|3
|-(334)
|3 037 584$36 940
|-34,3%
|126 021 816$1 543 061
|25 000 000 $304 025
|10
|ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ
|CP
|1
|-(1004)
|2 900 000$35 267
|-
|2 900 000$35 267
|22 000 000 $267 542
|11
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|NKI
|2
|-(2028)
|2 230 111$27 120
|15,0%
|54 659 640$661 259
|-
|12
|ПСИХОПАТКА
Victorian Psycho
|VLG
|2
|-(967)
|2 115 086$25 722
|-61,3%
|54 334 976$657 331
|-
|13
|ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ
|CP
|2
|-(667)
|1 900 000$23 106
|18,8%
|42 700 000$516 574
|-
|14
|СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
|AK
|5
|-(475)
|1 813 467$22 054
|15,0%
|514 992 025$6 282 689
|-
|15
|ЧУДО-ЮДО
|NMG
|5
|-(347)
|1 561 261$18 987
|-17,2%
|552 827 968$6 744 272
|-
|16
|СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: Eclipse
|KAP
|3
|-(222)
|1 491 579$18 139
|-61,0%
|116 258 864$1 423 520
|-
|17
|ОМООН СУОЛЛАР. ИСКУПЛЕНИЕ
|SMKT
|1
|-(67)
|1 437 466$17 481
|-
|1 437 466$17 481
|-
|18
|АСТРАЛ. ИНОЙ МИР
Alas Roban
|WP
|1
|-(319)
|1 279 569$15 561
|-
|1 475 539$17 944
|-
|19
|БУМАЖНЫЙ ТИГР
Paper Tiger
|PRD
|1
|-(255)
|1 153 349$14 026
|-
|1 500 337$18 246
|-
|20
|ЛЕС
|CPF
|2
|-(324)
|880 556$10 708
|-62,7%
|27 258 856$329 771
|-
|21
|МОРОЗКО
|CP
|5
|-(202)
|726 000$8 829
|-34,0%
|362 000 000$4 416 250
|-
|22
|МАМА. ЗЛО ВНУТРИ
A Woman Called Mother
|NKI
|1
|-(456)
|707 493$8 604
|-
|707 493$8 604
|-
|23
|ПОЕЗД В ПУСАН. ПЕРЕВЫПУСК
Train to Busan
|KAP
|1
|-(109)
|541 209$6 582
|-
|695 270$8 455
|-
|24
|ЖИВАЯ КНИГА
|AK
|3
|-(642)
|502 472$6 111
|-47,6%
|87 659 856$1 073 342
|-
|25
|ДЕВИЧНИК В СПА
Spa Weekend
|TRD
|2
|-(80)
|231 373$2 814
|-73,6%
|10 430 637$126 187
|-
|26
|НЕВИНОВЕН 2: КРОВНИК
|RFGD
|1
|-(10)
|228 620$2 780
|-
|228 620$2 780
|-
|27
|Я ПРИДУ
|SMKT
|7
|-(11)
|213 290$2 594
|-
|8 991 375$105 187
|-
|28
|СВЯТЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
|BSD
|3
|-(20)
|209 695$2 550
|-
|5 091 392$62 341
|-
|29
|ДИРЕКТОР
|SMKT
|4
|-(17)
|205 720$2 502
|-62,1%
|31 810 668$393 356
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|BSD
|Фильмер Групп
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Капелла Фильм
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|RFGD
|RFG Distribution
|SMKT
|Самокат
|TRD
|Триада Про
|VLG
|Вольга
|WP
|Уорлд Пикчерз