Лидером вновь стала историческая драма «Рождение империи»

Лидером чарта за четверг вновь стала историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (СР), заработавшая 11,6 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 110 млн рублей.

С третьей строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – байопик РОККИ — ЭТО Я (EXP). Американская лента, рассказывающая о создании культового РОККИ, заработала 6,863 млн рублей и может претендовать на 48 млн по итогу уикенда.

На четвертом месте с небольшим отрывом оказалась комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO) с Юрием Стояновым, сумевшая положить в свою копилку 6,859 млн рублей. По итогу недели отечественная лента может рассчитывать на 55 млн.

Строчку ниже с результатом в 6,7 млн рублей заняла документальная лента Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG). Это может превратиться в 37 млн по итогу уикенда.

На седьмом месте оказалось фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK), освоившее в четверг 4,5 млн рублей. По итогу недели семейная лента с Александром Горбатовым может рассчитывать на 45 млн.

Замкнул десятку анимационный релиз ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP). Отечественный мультфильм заработал 2,9 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ему 22 млн.

Фото: кадр из фильма РОККИ – ЭТО Я