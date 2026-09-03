Александр Панёв назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН»

Ранее он возглавлял направление по работе с данными в холдинге «ON Медиа»

В онлайн-кинотеатре «КИОН» появился новый директор по контенту – им стал Александр Панёв. В новой должности он будет отвечать за контентную стратегию платформы: формирование портфеля оригинального и лицензионного контента и повышение отдачи от контентных инвестиций.

«Работа с контентом все больше требует не только творческой экспертизы, но и глубокого понимания рынка и аудитории, ее интересов и потребительского поведения. Опыт Александра в области данных и аналитики позволит нам еще теснее связать контентные решения с реальными потребностями пользователей, точнее оценивать потенциал проектов и эффективнее выстраивать процессы на всех этапах работы с контентом», – заявил генеральный директор кластера «КИОН» Кирилл Тренин.

Ранее Панёв возглавлял направление по работе с данными в холдинге «ON Медиа». В этой роли он занимался развитием аналитической экспертизы, формированием стратегии применения данных для масштабирования бизнеса, а также технологическим совершенствованием ML- и AI-продуктов. До прихода в компанию Александр работал директором по данным в онлайн-кинотеатре Okko и директором по аналитике в Rambler&Co.

Фото: пресс-служба «КИОН»