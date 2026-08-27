ММНК-2026: сессия «ИИ в кино – как ИИ меняет монтаж, звук и VFX»

В рамках деловой программы Московской международной недели кино эксперты индустрии обсудили, где сегодня проходит граница между IT и творчеством, какие задачи по-прежнему требуют непосредственного участия человека и как внедрение ИИ трансформирует профессии, производственные процессы и подходы к созданию контента. В дискуссии приняли участие VFX-супервайзер Main Road Post Александр Липилин, руководитель департамента постпродакшн 1-2-3 Production Иван Остроухов, продюсер и режиссер Benetone Films Макс Урикх (Таиланд). Модератором встречи выступил основатель студии генеративного продакшена Ex Machina Михаил Александянц.

Одной из центральных тем стали растущие ожидания заказчиков от генеративных технологий и их реальные возможности. По словам Александра Липилина, рынок развивается настолько стремительно, что студиям и специалистам приходится постоянно следить за появлением новых инструментов: привычные производственные подходы постепенно перестают работать. Одновременно меняются бюджеты и требования к проектам – продюсеры уже закладывают в планы технологии, которые пока находятся на стадии развития, рассчитывая, что в будущем сложные задачи удастся решать значительно быстрее и дешевле. С одной стороны, это расширяет возможности авторов и практически снимает прежние ограничения для сценарной фантазии, с другой – заметно сокращает горизонт планирования производства. Отдельно эксперт обратил внимание на разрыв между возможностями генеративной графики и ожиданиями заказчиков.

Иван Остроухов отметил, что отношение профессионалов к нейросетевым технологиям уже заметно изменилось. Если несколько лет назад продюсерам постпродакшна приходилось объяснять операторам и другим участникам производства, почему сгенерированные изображения пока не соответствуют требованиям кино, то теперь ситуация зачастую обратная: подрядчики предлагают использовать ИИ там, где технология уже позволяет получить необходимый результат, однако заказчики не всегда готовы доверять новым инструментам. По мнению Остроухова, окончательная граница между традиционным и генеративным производством будет определяться в ближайшие годы по мере накопления практического опыта. Он подчеркнул, что нейросети уже применяются даже в проектах, где основой остается классический VFX: генеративные инструменты позволяют быстрее решать отдельные задачи, после чего полученный результат дорабатывается традиционными методами.

При этом стоимость генеративного производства остается ниже классического, однако экономия сопровождается дополнительными рисками. Как рассказал модератор Михаил Александянц, при составлении бюджета генеративного проекта приходится закладывать более широкую вилку и учитывать вероятность того, что отдельные сложные кадры не удастся получить с первого раза.

Отдельное внимание участники уделили влиянию ИИ на работу актеров. Александянц признал, что развитие новых генеративных моделей заставляет пересматривать прежнее представление о незаменимости живого исполнения. Современные технологии уже позволяют добиваться реалистичной актерской игры в гибридных проектах. При этом сам эксперт считает, что живые актеры и человеческое присутствие на съемочной площадке по-прежнему принципиально важны для кино.

Макс Урикх рассказал, что в Benetone Films генеративные технологии активно интегрируются в производство. Компания использует гибридный подход, сочетая традиционные съемки с нейросетевыми инструментами. При этом собственные оригинальные проекты студии по-прежнему в значительной степени создаются классическими методами, а доля ИИ определяется индивидуально для каждой картины.

Эксперты также обсудили перспективы рынка. Урикх считает, что одной из главных проблем станет резкий рост объема контента и, как следствие, усиление конкуренции. Благодаря ИИ производство перестает быть привязанным к конкретной стране: создателям придется конкурировать не только с локальными специалистами, но и с командами со всего мира, а сам контент можно будет адаптировать под различные языковые рынки.

VFX-супервайзер Main Road Post в свою очередь отметил, что визуальные эффекты постепенно перестают быть самостоятельной ценностью для зрителя. Современная аудитория все меньше удивляется самой графике, поэтому на первый план вновь выходят история, сценарий и способность быстро заинтересовать зрителя. В условиях дефицита внимания контенту необходимо практически с первых секунд предлагать эмоциональный крючок.

Руководитель департамента постпродакшн 1-2-3 Production обратил внимание еще на одну проблему: при использовании одних и тех же генеративных инструментов различия между отдельными проектами могут постепенно стираться. В такой ситуации главным конкурентным преимуществом вновь становятся люди – их идеи, профессиональные навыки и способность работать с клиентом. По его мнению, для тех, кто готов постоянно осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям, ИИ скорее открывает новые возможности, чем создает угрозу.

При этом участники сошлись во мнении, что влияние генеративных технологий выйдет далеко за пределы VFX и постпродакшна, одна полностью исключить человеческий фактор из кино пока невозможно. «Если это случится, то я побежал с этой планеты, потому что это первый шаг к Skynet», – пошутил Остроухов.

27.08.2026 Автор: Илья Кувшинов