Андрей Иванов назначен руководителем по продукту и технологиям кластера «КИОН»

У него более 15 лет опыта в создании и масштабировании цифровых продуктов

В кластере «КИОН» назначен новый руководитель по продукту и технологиям – Андрей Иванов будет отвечать за развитие технического направления кластера.

Одним из ключевых направлений его работы станет пересмотр текущей не только продуктовой, но и технологической стратегий. В планах – совершенствование пользовательского опыта, развитие персонализации и рекомендательных технологий, создание новых сценариев потребления контента и усиление взаимосвязи между сервисами кластера.

«Нам важно не только создавать и предлагать аудитории качественный контент, но и постоянно совершенствовать способы взаимодействия с ним. Андрей обладает большим опытом запуска и масштабирования цифровых продуктов, построения команд и развития новых бизнес-направлений. Для нас особенно ценна его способность приводить продуктовую стратегию к конкретным бизнес-результатам. Уверен, что его экспертиза поможет нам ускорить развитие продуктов и создать новые точки роста для всего кластера», – заявил генеральный директор кластера «КИОН» Кирилл Тренин.

До прихода в «КИОН» Иванов работал на позиции руководителя продуктов и разработки новых бизнесов в «Яндекс.Маркете», где отвечал за создание и развитие новых бизнес-направлений, продуктовую стратегию и P&L, а также занимал должность CIO в ИТ-компании «КРОК».

Фото: пресс-служба «КИОН»