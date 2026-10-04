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Обзор изменений графика релизов на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

4 октября 2026

«Вершина» Юрия Быкова, две премьеры с кинофестиваля «Маяк» и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» объявила о том, что выпустит в прокат новую режиссерскую работу Юрия Быкова Триллер ВЕРШИНА с Артемом Быстровым, Андреем Смоляковым и Александром Робаком появится на экранах 3 декабря.

«Наше кино» поставило на 26 ноября хоррор МАМА. ЗЛО ВНУТРИ. Семейная лента МАША И МЕДВЕДИ 2 переместилась с 22 апреля 2027 года на 18 ноября 2027 года. Ранее там стояла приключенческая комедия ПРИНЦ, которая теперь сдвинулась на 4 ноября 2027 года. В свою очередь, фильм ТЕРЕМОК ушел с 4 ноября 2027 года на 2 декабря 2027 года, а фантастический триллер ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ – с 8 апреля 2027 года на 13 мая 2027 года.

«Централ Партнершип» выпустит 29 апреля 2027 года отечественную ленту УЛИЦА АНГЕЛА.

«Вольга» покажет на больших экранах мультфильм THE LAST DINOSAUR с 8 апреля 2027 года.

Две российские картины из программы кинофестиваля «Маяк» заявило Vereteno – драму НОВЫЙ ДОМ (12 ноября) и драму БЫЛО НЕ БЫЛО (19 ноября).

«Экспонента Фильм» перенесла релиз хоррора ДОМ-КЛЕТКА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ с 17 декабря на 11 февраля 2027 года.

«Пионер» поставил на 26 ноября аниме СОЗДАННЫЙ В БЕЗДНЕ: ТАЙНА ПРОБУЖДЕНИЯ. Компания также перевыпустит на большие экраны ленту Макото Синкая 5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ (10 декабря).

«Уорлд Пикчерз» сдвинул фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ с 22 октября на 4 ноября.

«Киномания» заявила на 12 ноября боевик ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» с Закари Ливаем и Лиамом Нисоном.

Фото: кадр из фильма ВЕРШИНА

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