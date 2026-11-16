ИРИ открыл конкурс на создание национального контента

Подать заявку можно не позднее 16 декабря

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на конкурс национального контента по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, специальные интернет-проекты и программные продукты.

Важные изменения в условиях конкурса:

• Возраст целевой аудитории контента – от 14 лет

• В направлении «Видеоконтент» необходимо предоставить сценарии или сценарные разработки всех серий

• В направлении «Контент в блогосфере» принимаются только видеопроекты, за исключением веб-сериалов и микродрам

• Расходы на создание или доработку сайта в рамках проекта не должны превышать 1 млн рублей

Подать заявку можно не позднее 18:00 16 декабря. Отмечается, что результаты отбора будут оглашены не позднее 15 июля 2027 года.

В числе заявленных тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего».

Подробные условия участия и требования к проектам опубликованы в документации на официальном сайте ИРИ.