top banner

ИРИ открыл конкурс на создание национального контента

Автор: БК

16 ноября 2026

Подать заявку можно не позднее 16 декабря

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл прием заявок на конкурс национального контента по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, специальные интернет-проекты и программные продукты.

Важные изменения в условиях конкурса:
• Возраст целевой аудитории контента – от 14 лет
• В направлении «Видеоконтент» необходимо предоставить сценарии или сценарные разработки всех серий
• В направлении «Контент в блогосфере» принимаются только видеопроекты, за исключением веб-сериалов и микродрам
• Расходы на создание или доработку сайта в рамках проекта не должны превышать 1 млн рублей

Подать заявку можно не позднее 18:00 16 декабря. Отмечается, что результаты отбора будут оглашены не позднее 15 июля 2027 года.

В числе заявленных тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего».

Подробные условия участия и требования к проектам опубликованы в документации на официальном сайте ИРИ.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

На «Кинопоиске» и Wink вышли все серии продолжения мультсериала «Невский. Владычица Морская»
Подробнее
Новый фильм франшизы «Пятница, 13-е» запущен в работу
Подробнее
Смена руководства в DC Studios: почему Skydance избавилась от Джеймса Ганна и Питера Сафрана?
Подробнее
Стали известны победители второй кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Официальная касса России: «Рождение империи» сохранило лидерство
Подробнее
ИРИ вышел из участия в сериале «Айда!»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лиля»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» снова в лидерах
Подробнее
Госдума рассмотрит введение штрафов за контент с дискредитацией традиционных ценностей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 ноября 2026 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 ноября
Подробнее
Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководство DC Studios
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Выход игры GTA VI может повлиять на кинопрокатный и стриминговый рынки по всему миру
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Лиля»
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Правительство доработало законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино
Подробнее
Внутри Netflix нарастает недовольство стратегией генерального директора Теда Сарандоса
Подробнее

Новости по теме

ИРИ вышел из участия в сериале «Айда!»
Подробнее
ИРИ изменил правила конкурса на создание молодежного контента и открыл прием заявок
Подробнее
Господдержка кинопроизводства в 2027 году может слегка уменьшиться
Подробнее
Питчинг кинопроектов в рамках симпозиума «Создавая будущее» продолжает прием заявок
Подробнее
ИРИ представил проекты нового сезона 2026-2027 годов
Подробнее