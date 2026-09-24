ИРИ представил проекты нового сезона 2026–2027 годов

Новые сериалы, документальные фильмы, анимация, игры и проекты блогеров

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представил проекты, которые выйдут в сезоне 2026–2027 годов. Презентацию, которая прошла 23 сентября в московском кинотеатре «Художественный», провели генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор института Елена Лапина. В новую линейку вошли игровые и документальные сериалы, анимация, веб-проекты, блогерский контент и компьютерные игры. Финальной частью презентации стали первые материалы из двух крупных экранизаций – сериала «Полдень» по Стругацким и «Войны и мира» Сергея Урсуляка.

ИРИ наращивает объем выпуска и досматриваемость проектов

В начале презентации Алексей Гореславский и Елена Лапина рассказали об итогах предыдущего сезона. В 2025–2026 годах количество премьер поддержанных ИРИ проектов выросло на 14%. Одновременно увеличилась доля блогерского контента среди выпускаемых релизов. Еще заметнее изменилась продолжительность просмотра. Среднее время просмотра поддержанных ИРИ проектов выросло с пяти минут на устройство в месяц в сезоне 2024–2025 годов до 13 минут в сезоне 2025–2026 годов. Одним из ключевых показателей в институте называют досматриваемость. Количество тайтлов, которые преодолели отметку в 50% досмотров, за год увеличилось на 44%. Абсолютным лидером по этому показателю стал второй сезон «Любопытной Варвары» – зрители не только досматривали эпизоды, но и возвращались к ним повторно.

Среди заметных проектов предыдущего сезона ведущие также выделили «Ландыши. Вторая весна» и «Москва слезам не верит. Все только начинается». Оба релиза в течение нескольких месяцев входили в число наиболее заметных сериалов по данным Mediascope.

От дошкольной анимации до подростковых историй

Анимационный блок стал первым в презентации. Для дошкольников ИРИ поддерживает «Мусю, Чука и Станислава», «Неболейку», «Последнего богатыря. Героев Белогорья», «Пугашек», «Рыбят», «Лесовичков» и «Азбуку искусства со Смешариками». В центре таких историй – безопасное поведение, здоровье, преодоление страхов, развитие ребенка и его взаимодействие с окружающим миром.

Для детей постарше в новой линейке представлены «Барабулька и ее друзья», «Супергерои.ру», «Зверомикс», «Капибара Капи», «Матрешки» и «Пинкод 2.0». Второй сезон «Супергерои.ру» создается в рамках Десятилетия науки и технологий. Первый сезон проекта собрал более 25 млн просмотров на разных платформах.

В подростковой линейке – «Волк ловит яйца», «Меняй места!», «Что не так с Севой?», «Эврика» и «Добродух и тайна Луки». Отдельное место занимает «Большая семейка» – история семьи, живущей в технологичном доме, которым управляет искусственный интеллект по имени Ай. На презентации также заявили новые игры для детской аудитории – «Три кота», «Робот Федя», «Простоквашино», «Ежик. Колючая спинка» и «Бордо Бородо против троллей».

Стругацкие, Пушкин и российская фантастика

Наиболее яркий блок презентации составили игровые проекты. Среди них – экранизация «Капитанской дочки», фэнтези «Очарованные» и «Рыцари сорока островов». «Капитанская дочка» переносит на экран повесть Александра Пушкина. В центре сюжета – история Петра Гринева на фоне Пугачевского восстания. В сериале задействован большой актерский состав, а саму историю создатели представляют как масштабную историческую драму.

Фэнтезийный проект «Очарованные» обращается к русскому фольклору. В центре сюжета – две сестры-ведьмы, одна из которых должна унаследовать от матери роль хранительницы границы между человеческим миром и миром Тени. После того, как сестра открывает портал, второй героине приходится искать способ вернуть ее обратно.

«Рыцари сорока островов» – экранизация фантастического романа Сергея Лукьяненко. Подростки оказываются в загадочном мире с островами, замками и собственными правилами, где главному герою предстоит найти близкого человека и понять, как вернуться домой.

Отдельное направление составили сериалы об искусственном интеллекте – «Мой друг ИИ», «ЛИДА», «Код человеческий» и «ИИнга». В них технологии становятся не просто элементом будущего, а частью отношений между людьми, профессиональной деятельности и повседневной жизни.

История России и военные сюжеты

Историческую линейку представили проекты «Ополченец», «Голицын» и «Даниил Московский». Последний создается совместно с «Кинопоиском» и телеканалом «Россия 1». Действие разворачивается в 1280 году, когда русские земли уже несколько десятилетий находятся под властью Орды. Младший сын Александра Невского Даниил получает небольшой удел на берегах Москвы-реки и начинает превращать его в самостоятельное сильное княжество.

В «Голицыне» рассказывается история князя Льва Голицына и становления российского виноделия. Герой развивает производство в Крыму и стремится вывести русское вино на международный уровень. Главную роль исполняет Данила Козловский. Также в историческом направлении заявлены «Отряд 731», «Югославия», «Держаться за землю» и «Чужой город».

Военная линейка включает «Обратную сторону медали», «Обитель», «Метафизику» и «Обратную перспективу». Военная драма «Обитель» создается совместно с Первым каналом. Ее действие связано с Николо-Васильевским монастырем в селе Никольское под Угледаром, где во время боевых действий находились мирные жители. «Метафизика» обращается к историям непосредственных участников СВО. В центре одной из них – молодой московский интеллигент, который оказывается на фронте и постепенно сближается с людьми с совершенно разным жизненным опытом. В создании сериала использованы рассказы и очерки участников событий, среди которых – писатель Захар Прилепин.

Документальные истории – от Курской области до игровой индустрии

В документальном направлении ИРИ представил «Детей Курской битвы», «Игры 2», «Громко и вместе», «Кадр №1» и «Код гениальности». «Дети Курской битвы» – документальный сериал, в основе которого лежит реальная история ребенка и его школьное сочинение о событиях 2024 года, когда часть Курской области оказалась под оккупацией. Проект уже участвует в фестивалях и получает награды, в том числе международные. Второй сезон «Игр» посвящен уже не истории российской игровой индустрии, а ее настоящему и будущему. Авторы рассказывают о профессиях в геймдеве, создании игр и возможностях для тех, кто хочет попасть в индустрию.

Третий сезон документального сериала «Громко и вместе» продолжает исследовать современную независимую музыку и молодых российских артистов. «Код гениальности» ИРИ создает совместно с Art Masters. Это исследование феномена человеческой одаренности, в котором участвуют отечественные нейробиологи, генетики, психиатры и педагоги.

Отдельно представили полнометражные документальные фильмы Мания преследования, Мужик, Пока я помню, Абхазия. Ешь, молись, дыши и Каприн. Охота на смерть. Мания преследования обращается к теме сталкинга. Все истории проекта основаны на реальных кейсах, а авторы рассматривают ситуации преследования и возможные варианты поведения людей, которые с ним столкнулись. В Абхазии. Ешь, молись, дыши создатели предлагают посмотреть на республику с другой стороны – не через стандартный туристический маршрут, а через людей, местную жизнь и места, которые обычно не попадают в путеводители. Премьера запланирована на февраль 2027 года.

Сериалы вне Москвы и истории для веба

Отдельную линейку составили игровые сериалы, действие которых развивается за пределами столицы. Это «Абхазские каникулы», «Горизонт событий», «Потом порешаем», «Горнолыжка», «Почти семейное шоу» и «А-инвестор».

В «Абхазских каникулах» две конфликтующие семьи сталкиваются на курорте, а их дети постепенно становятся причиной сближения родителей. «Потом порешаем» построен как роуд-муви: таксист и состоятельный пассажир отправляются на машине из Петербурга в Севастополь. Сначала поездка приносит обоим героям одни проблемы, но совместное преодоление трудностей меняет их отношения. «Горизонт событий» продолжает линию сериалов о российских ученых, которую ИРИ развивает в рамках Десятилетия науки и технологий. Молодой физик работает над квантовым компьютером под руководством своей девушки Али. Их отношения приходится скрывать на работе, поэтому научная история переплетается с личной.

Веб-сериалы представлены проектами «На краю», «Окно №6», «Счастье с неба» и «Темщики». На презентации отдельно подчеркнули, что этот формат позволяет авторам реализовывать идеи при сравнительно небольших бюджетах, при этом качество таких релизов постепенно приближается к профессиональному платформенному контенту. В «Счастье с неба» влюбленная пара заканчивает университет и строит планы на будущее, но желание, загаданное под падающей звездой, неожиданно меняет их жизнь. «На краю» рассказывает о столичном музыканте Никите, который после неожиданного вызова оказывается в районном центре. В «Темщиках» герой по имени Дэн пытается закрыть долг и попадает в мир схем с банковскими картами. Простая на первый взгляд возможность быстро заработать приводит к серьезным последствиям.

Блогеры, социальные эксперименты и жизнь после фронта

В блогерском направлении ИРИ поддерживает «Добровольца», «Братство скорости», «Чат дома», «Сельхозроман», «Добровольческий корпус» и другие проекты. Продолжение получили «Православные зумеры», «Монастыринг» и «Дорога домой». Последний – реалити о военнослужащих, которые после участия в СВО возвращаются к своим семьям. В центре внимания оказывается период адаптации и реабилитации после возвращения домой.

Вертикальный сериал «Чат дома» рассказывает о российской семье, переезжающей из небольшого населенного пункта в большой город. Освоиться на новом месте героям помогают соседи из домового чата и цифровые государственные сервисы. Документальный проект «Братство скорости» посвящен жителям Донецка и Горловки, увлеченным автоспортом. Еще один формат – «СельХозРоман», где два молодых фермера приглашают на свои хозяйства по шесть потенциальных невест. Участников ждут свидания, жизнь на ферме и совместная работа.

В жанре социального эксперимента представлен «Принц и Нищий». В каждом выпуске два блогера получают конверты с заданиями на одну общую тему. В одном есть деньги, в другом – нет, при этом участники могут привлекать к выполнению заданий своих друзей.

Компьютерные игры: от российского бездорожья до контрразведки

В игровом направлении ИРИ представил «Дорогу жизни», «Квантовый контроль», «Сатурн. Наследие», «Мариуполь», «Командиров бездорожья» и «СМЕРШ. Охотник на волков». Проекты охватывают разные жанры – шутеры, экшны, научную фантастику и стелс-экшн. Например, «Командиры бездорожья» – онлайн-игра об экстремальных поездках на тяжелых грузовиках по российскому бездорожью. Игрокам предстоит преодолевать сложные маршруты и знакомиться с различными российскими локациями. Релиз на Apple-платформах заявлен на 2026 год.

«Сатурн. Наследие» продолжает научно-фантастическую историю о России будущего и космической экспансии. А в «СМЕРШ. Охотник на волков» разработчики обращаются к работе советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны. Игроку предстоит действовать в тылу противника, работать под прикрытием и выбирать способы выполнения операций.

«Полдень» и «Война и мир» – финальные акценты презентации

Кульминационным финальным анонсом стал сериал «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Премьера состоится 1 октября одновременно в онлайн-кинотеатрах КИОН и Okko. В центре сюжета – сотрудник КОМКОН-2 Максим Каммерер, который получает задание найти бывшего прогрессора Льва Абалкина. В ролях – Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и другие актеры. Для романа «Жук в муравейнике» это первая экранная адаптация. На презентации показали сцену из сериала, позволившую оценить масштаб постановки и визуальную атмосферу проекта.

Новая экранизация «Войны и мира» Сергея Урсуляка – проект киностудии «Москино», телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра START. Съемки начались в мае 2026 года и продолжатся до марта 2027-го. Они охватят Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Кострому, Ростов Великий, Ярославскую и Тульскую области, Кисловодск, Карачаево-Черкесию и Беларусь. Премьера экранизации приурочена к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. На презентации показали первые рабочие материалы со съемочной площадки. Ведущие отдельно подчеркнули, что продемонстрированная нарезка пока не позволяет в полной мере передать масштаб проекта: съемочной группе предстоит еще большое количество смен.

Фото: кадр из сериала «Полдень»