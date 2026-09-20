Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 сентября 2026 года

«Чернила» Дэнни Бойла, «Умка» в «новогодней битве» и перевыпуск первой «Пилы»

На минувшей неделе «Централ Партнершип» перенес релиз семейной ленты УМКА с 3 декабря на 1 января 2027 года. Таким образом, лента станет еще одним участником грядущей «новогодней битвы».

«Атмосфера Кино» объявила о том, что выпустит в российский прокат новую ленту Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА. Фильм открытия Венецианского кинофестиваля появится на экранах 10 декабря. Помимо этого, компания поставила на 12 ноября мелодраму ЛИЛЯ Веры Сторожевой, рассказывающую о романе поэта Владимира Маяковского и Лили Брик.

«Каро Премьер» временно убрал из прокатного графика новую ленту Гая Ричи ЖЕНА И ПЕС, релиз которой был намечен на 5 ноября. Помимо этого, спортивный экшн СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ, ранее находившийся в пакете дистрибьютора, сменил прокатчика – теперь его выпустит Ray of Sun Pictures 8 октября.

«Вольга» поставила на 18 ноября 2027 года приключенческую ленту от создателей ОГНЕННОГО ЛИСА Анны, Дмитрия и Петра Шпиленков – ЛЕГЕНДА О БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕ. В этот раз в центре повествования окажется семья бурых медведей.

«Парадиз» временно убрал из прокатной сетки три своих проекта: ОСТРЫЙ «ЧИЛИ» ПАЛЬЧИК (прошлая дата – 5 ноября), КАК ОГРАБИТЬ БАНК (прошлая дата – 10 декабря) и НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО (прошлая дата – 24 декабря). Освободившиеся места заняли другие фильмы компании. РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ушел с 20 октября на 5 ноября, ДРИМКВИЛ. КОРПОРАЦИЯ ГРЕЗ – с 29 октября на 3 декабря, БУМАЖНЫЙ ТИГР с 12 на 19 ноября, а НОЯБРЬ 63 – с 19 ноября на 10 декабря.

«СБ Фильм» заявил сразу несколько новинок – ДО ВСТРЕЧИ В ТОСКАНЕ (15 октября), БОЛЬШИЕ ГОНКИ. ПЕГАС 3 (4 ноября, релиз совместно с Cinema Park Distribution) и ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ (19 ноября).

Пять свежих релизов анонсировала «Леона» – НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ (3 декабря), ПРИСЯЖНАЯ №8 (1 января 2027 года), ДОРОЖЕ ДЕНЕГ (14 января 2027 года), НИШКИНАТА. ПРОКЛЯТИЕ (18 февраля 2027 года) и БИСУРА (25 марта 2027 года).

«КИНО.АРТ.ПРО» вновь покажет на больших экранах культовый хоррор Джеймса Вана ПИЛА: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ. Первый фильм франшизы появится на экранах 28 января 2027 год.

«Иноекино» поставило на 10 декабря шведскую комедию ВЗРОСЛЫЕ ПОД ПРИСМОТРОМ. Одну из главных ролей в проекте исполнил Густаф Скарсгард.

Новичок на рынке, компания «Триада Про» заявила три релиза – триллер НАСТРОЙЩИК (5 ноября) с Лео Вудаллом и Дастином Хоффманом, комедию ДЕВИЧНИК В СПА (12 ноября) и триллер ГНЕВ УЛЬЯ (19 ноября) с Мэттью Макконахи.

TenLetters выпустит 22 октября отечественный триллер СИНТЕТИКА.

«Киномания» заявила на 15 октября драму НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ со звездой «Элиты» Эстер Экспосито в главной роли.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА