Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым

Пиратские релизы снова в лидерах

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 13.09.2026 1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1

Spider-Man: Brand New Day - 4 1 169 033 967

$1 977 931 169 033 967

$1 977 931 -38,8% 2 009 031 823

$23 599 575 2 ХИТРЫЙ КОЙОТ 2

Coyote vs Acme CAO 1 1406 36 483 112

$426 903 25 948

$304 - 36 483 112

$426 903 3 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 3 1878 29 278 000

$342 593 15 590

$182 -44,9% 220 940 941

$2 621 511 4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 6 1009 23 620 212

$276 389 23 410

$274 -46,9% 1 003 293 926

$12 397 058 5 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА

AK 1 1958 22 056 060

$258 086 11 265

$132 - 22 056 060

$258 086 6 НАДЕЖДА 3

Hopeu WP 1 807 20 967 958

$245 354 25 983

$304 - 20 967 958

$245 354 7 МЯТЕЖ

Mutiny AK 3 653 16 438 580

$192 354 25 174

$295 -49,8% 146 839 890

$1 742 286 8 КРАЙ ЧУДЕС

VLG 1 1818 12 523 070

$146 537 6 888

$81 - 12 704 081

$148 655 9 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 4

Twilight KAP 0 35 10 150 666

$118 777 290 019

$3 394 - 12 249 903

$143 341 10 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

VLG 6 261 8 260 144

$96 655 31 648

$370 -41,2% 317 105 868

$3 918 273 ИТОГО TOP-10: 348 811 769

$4 081 579

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.46 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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