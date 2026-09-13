top banner

Предварительная касса уикенда №37 10.09 - 13.09.2026


Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым

Пиратские релизы снова в лидерах

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 13.09.2026
1 - 4 1 169 033 967
$1 977 931		 169 033 967
$1 977 931		 -38,8% 2 009 031 823
$23 599 575
2
ХИТРЫЙ КОЙОТ 2
Coyote vs Acme
 CAO 1 1406 36 483 112
$426 903		 25 948
$304		 - 36 483 112
$426 903
3 VLG 3 1878 29 278 000
$342 593		 15 590
$182		 -44,9% 220 940 941
$2 621 511
4 AK 6 1009 23 620 212
$276 389		 23 410
$274		 -46,9% 1 003 293 926
$12 397 058
5 AK 1 1958 22 056 060
$258 086		 11 265
$132		 - 22 056 060
$258 086
6 WP 1 807 20 967 958
$245 354		 25 983
$304		 - 20 967 958
$245 354
7
МЯТЕЖ
Mutiny
 AK 3 653 16 438 580
$192 354		 25 174
$295		 -49,8% 146 839 890
$1 742 286
8 VLG 1 1818 12 523 070
$146 537		 6 888
$81		 - 12 704 081
$148 655
9 KAP 0 35 10 150 666
$118 777		 290 019
$3 394		 - 12 249 903
$143 341
10 VLG 6 261 8 260 144
$96 655		 31 648
$370		 -41,2% 317 105 868
$3 918 273
  ИТОГО TOP-10:   348 811 769
$4 081 579		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.46 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки (Предварительные сборы уикенда 03.09.2026)

-

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

10.09.2026

ГЛАВНЫЙ УЧЕНИК. ЛЕТО (SMKT), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
LEO - Леона
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

14.09.2026 Автор: БК