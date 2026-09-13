Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым
Пиратские релизы снова в лидерах
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 13.09.2026
|1
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1
Spider-Man: Brand New Day
|-
|4
|1
|169 033 967
$1 977 931
|169 033 967
$1 977 931
|-38,8%
|2 009 031 823
$23 599 575
|2
|
ХИТРЫЙ КОЙОТ 2
Coyote vs Acme
|CAO
|1
|1406
|36 483 112
$426 903
|25 948
$304
|-
|36 483 112
$426 903
|3
|VLG
|3
|1878
|29 278 000
$342 593
|15 590
$182
|-44,9%
|220 940 941
$2 621 511
|4
|AK
|6
|1009
|23 620 212
$276 389
|23 410
$274
|-46,9%
|1 003 293 926
$12 397 058
|5
|AK
|1
|1958
|22 056 060
$258 086
|11 265
$132
|-
|22 056 060
$258 086
|6
|
НАДЕЖДА 3
Hopeu
|WP
|1
|807
|20 967 958
$245 354
|25 983
$304
|-
|20 967 958
$245 354
|7
|
МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|3
|653
|16 438 580
$192 354
|25 174
$295
|-49,8%
|146 839 890
$1 742 286
|8
|VLG
|1
|1818
|12 523 070
$146 537
|6 888
$81
|-
|12 704 081
$148 655
|9
|
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 4
Twilight
|KAP
|0
|35
|10 150 666
$118 777
|290 019
$3 394
|-
|12 249 903
$143 341
|10
|VLG
|6
|261
|8 260 144
$96 655
|31 648
$370
|-41,2%
|317 105 868
$3 918 273
|ИТОГО TOP-10:
|348 811 769
$4 081 579
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.46 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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ГЛАВНЫЙ УЧЕНИК. ЛЕТО (SMKT), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- LEO - Леона
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
14.09.2026 Автор: БК