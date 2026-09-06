Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки
Пиратские релизы принесли кинотеатрам еще 272,1 млн рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 06.09.2026
|1
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1
Spider-Man: Brand New Day
|-
|3
|1
|272 116 872
$3 127 780
|272 116 872
$3 127 780
|-53,3%
|1 835 761 652
$21 564 215
|2
|VLG
|2
|2160
|53 149 627
$610 915
|24 606
$283
|-43,0%
|181 687 181
$2 155 757
|3
|AK
|5
|1595
|44 508 569
$511 593
|27 905
$321
|-42,9%
|971 046 678
$11 998 600
|4
|
МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|2
|1737
|32 714 809
$376 032
|18 834
$216
|-48,5%
|118 624 562
$1 407 505
|5
|
БЕГУЩАЯ
The Runner
|VLG
|1
|773
|21 347 631
$245 375
|27 617
$317
|-
|21 532 549
$247 501
|6
|AK
|1
|2037
|16 730 324
$192 303
|8 213
$94
|-
|17 121 406
$196 798
|7
|CAO
|1
|1295
|16 373 629
$188 203
|12 644
$145
|-
|17 090 168
$196 439
|8
|VLG
|5
|410
|14 041 608
$161 398
|34 248
$394
|-40,0%
|307 004 074
$3 793 452
|9
|
ТОНИ 3
Tony
|AMDT / AOF
|1
|213
|13 876 614
$159 501
|65 148
$749
|-
|16 156 524
$185 707
|10
|
СЫГРАТЬ В ЯЩИК 4
Just Play Dead
|PRD
|1
|506
|10 325 801
$118 687
|20 407
$235
|-
|10 336 151
$118 806
|ИТОГО TOP-10:
|495 185 484
$5 691 787
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 87 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать (Предварительные сборы уикенда 27.08.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
07.09.2026 Автор: БК