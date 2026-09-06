Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки

Пиратские релизы принесли кинотеатрам еще 272,1 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 06.09.2026 1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1

Spider-Man: Brand New Day - 3 1 272 116 872

$3 127 780 272 116 872

$3 127 780 -53,3% 1 835 761 652

$21 564 215 2 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 2 2160 53 149 627

$610 915 24 606

$283 -43,0% 181 687 181

$2 155 757 3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 5 1595 44 508 569

$511 593 27 905

$321 -42,9% 971 046 678

$11 998 600 4 МЯТЕЖ

Mutiny AK 2 1737 32 714 809

$376 032 18 834

$216 -48,5% 118 624 562

$1 407 505 5 БЕГУЩАЯ

The Runner VLG 1 773 21 347 631

$245 375 27 617

$317 - 21 532 549

$247 501 6 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2

AK 1 2037 16 730 324

$192 303 8 213

$94 - 17 121 406

$196 798 7 НЕ ПО-ДЕТСКИ 2

CAO 1 1295 16 373 629

$188 203 12 644

$145 - 17 090 168

$196 439 8 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

VLG 5 410 14 041 608

$161 398 34 248

$394 -40,0% 307 004 074

$3 793 452 9 ТОНИ 3

Tony AMDT / AOF 1 213 13 876 614

$159 501 65 148

$749 - 16 156 524

$185 707 10 СЫГРАТЬ В ЯЩИК 4

Just Play Dead PRD 1 506 10 325 801

$118 687 20 407

$235 - 10 336 151

$118 806 ИТОГО TOP-10: 495 185 484

$5 691 787

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 87 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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