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Предварительная касса уикенда №36 03.09 - 06.09.2026


Касса России: «Бегущая» с Галь Гадот стартовала с пятой строчки

Пиратские релизы принесли кинотеатрам еще 272,1 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 06.09.2026
1 - 3 1 272 116 872
$3 127 780		 272 116 872
$3 127 780		 -53,3% 1 835 761 652
$21 564 215
2 VLG 2 2160 53 149 627
$610 915		 24 606
$283		 -43,0% 181 687 181
$2 155 757
3 AK 5 1595 44 508 569
$511 593		 27 905
$321		 -42,9% 971 046 678
$11 998 600
4
МЯТЕЖ
Mutiny
 AK 2 1737 32 714 809
$376 032		 18 834
$216		 -48,5% 118 624 562
$1 407 505
5
БЕГУЩАЯ
The Runner
 VLG 1 773 21 347 631
$245 375		 27 617
$317		 - 21 532 549
$247 501
6 AK 1 2037 16 730 324
$192 303		 8 213
$94		 - 17 121 406
$196 798
7 CAO 1 1295 16 373 629
$188 203		 12 644
$145		 - 17 090 168
$196 439
8 VLG 5 410 14 041 608
$161 398		 34 248
$394		 -40,0% 307 004 074
$3 793 452
9
ТОНИ 3
Tony
 AMDT / AOF 1 213 13 876 614
$159 501		 65 148
$749		 - 16 156 524
$185 707
10
СЫГРАТЬ В ЯЩИК 4
Just Play Dead
 PRD 1 506 10 325 801
$118 687		 20 407
$235		 - 10 336 151
$118 806
  ИТОГО TOP-10:   495 185 484
$5 691 787		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 87 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

07.09.2026 Автор: БК